Η ατάκα της, για το UFO στη Νέα Σμύρνη, ήταν εκείνη που έκανε τον μεγαλύτερο «θόρυβο» και έδωσε τροφή για σχόλια στα social media.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέφερε αρχικά πως «Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω θα άλλαζα πράγματα στη ζωή μου. Δεν είναι σωστό αυτό όμως, γιατί μέσα από όλα αυτά που περνάμε στη ζωή μας, φτάνουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα και σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι με έχει κάνει σοφή, υπεύθυνη, να βλέπω τα πράγμα πολύ απλά και ανθρώπινα στη ζωή. Ενδεχομένως θα ήθελα να αλλάξω κάτι».

Όσον αφορά το αν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας της, λόγω των βιωμάτων της, η Αγγελική Ηλιάδη σημείωσε ότι «Αυτή τη συστολή την είχα πάντα στον χαρακτήρα μου. Ίσως υπάρχει ακόμα αλλά μεγαλώνοντας αποκτούμε πιο πολύ θάρρος και αυτοπεποίθηση. Εννοείται ότι ωριμάζουμε. Και μικρή ήμουν μαγκάκι. Έχουν τύχει δύσκολες περιπτώσεις που τις αντιμετώπισα με θάρρος σαν μικρό κοριτσάκι. Άλλες περιπτώσεις ήταν πιο μεγάλες από εμένα και μου ήταν δύσκολο.

Όλα είναι μαθήματα στη ζωή. Όταν ήμουν 4 ετών κόλλησε κέρμα στην καρδιά μου και αν δεν έφευγε θα έπρεπε να κάνω εγχείρηση, κάτι που ήταν πολύ επικίνδυνο. Για πολλά χρόνια μετά θυμάμαι ότι έβλεπα στον ύπνο μου μια μαυροφορεμένη γυναίκα, δίπλα σε ένα καντηλάκι. Ήταν η Παναγιά. Πιστεύω πολύ και πιστεύω ότι σε όλη μου τη ζωή έχω έναν φύλακα άγγελο. Έβλεπα αυτό το όνειρο για πολλά χρόνια, γιατί με είχαν τάξει και δεν είχαν καταφέρει να με πάνε. Πήγα μόνη μου, τώρα που μεγάλωσα. Έχω νιώσει την παρουσία του Θεού πολλές φορές στη ζωή μου και πιστεύω ότι είναι δίπλα μου και με προσέχει».









Στη συνέχεια μίλησε για την προσωπική της ζωή, τονίζοντας πως τα παιδιά της είναι κύρια προτεραιότητα για την ίδια. Συγκεκριμένα ανέφερε πως: «Είμαι εδώ και πολλά χρόνια μόνη μου. Τα παιδιά μου δεν είναι μωρά, είναι μεγάλα, έχουν άποψη. Για εμένα είναι πρώτα και πάνω από όλα τα παιδιά μου και μετά εγώ. Αυτό δε σημαίνει ότι, επειδή έχω δυο παιδιά, θα με σταματήσει από το να κάνω κάποια σχέση με έναν άνθρωπο.









Σαφώς είμαι πιο δύσκολη. Η γνώμη τους με επηρεάζει. Είναι πολύ ώριμα παιδιά, τους ακούω, συζητάμε και πάντα θα ζητήσω τη γνώμη τους. Δύσκολα θα έκανα σχέση γιατί θα πρέπει να είναι ο τέλειος άντρας. Δεν υπάρχει τίποτα τέλειο και ούτε εγώ είμαι τέλεια αλλά το λέω σύμφωνα με αυτά που έχω στο κεφάλι μου και είναι απλά πράγματα».

Μιλώντας για την επαγγελματική της πορεία, με αφορμή τη νέα της μουσική δουλειά, η Αγγελική Ηλιάδη σημείωσε πως «Περάσαμε τα χρόνια του κορονοϊού, που μου έλειψε το τραγούδια. Αισθανόσουν περιορισμό, που δεν μπορούσες να τραγουδήσεις και μου έλειψε πολύ. Έχω πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, έχω όρεξη και ιδέες. Όταν ήμουν 16 ετών με ζήτησαν από το μεγαλύτερο πρακτορείο μοντέλων της Ελλάδας αλλά αρνήθηκα. Αν δεν ήμουν τραγουδίστρια θα ήθελα να ήμουν ηθοποιός ή χορεύτρια…

Έπαιξα παλιά σε μια ταινία με τον Γιάννη Ζουγανέλη. Σε σχολή δε θα πήγαινα, το έχω! Έκανα λάθος, γιατί πριν 2-3 χρόνια μου έγινε πρόταση να παίξω σε θεατρική παράσταση αλλά δεν μπορούσα να τα συνδυάσω με τη δουλειά. Ίσως θα έπρεπε να την είχα αφήσει για τότε. Δεν φοβήθηκα καθόλου και είχα την απόλυτη συμπαράσταση και εμπιστοσύνη η από τον σκηνοθέτη. Το πίστευε πολύ και θα έπαιζαν φανταστικοί ηθοποιοί».









Μεταξύ άλλων, η Αγγελική Ηλιάδη είπε πως «Θα ξαναπήγαινα τρέχοντας στο I’m a Celebrity…Get Me Out of Here. Εγώ σαν άνθρωπος βαριέμαι εύκολα και μου αρέσει η περιπέτεια και τα καινούρια πράγματα και εμπειρίες. Βέβαια αν ήξερα τι θα ζήσω δεν ξέρω κατά πόσο θα πήγαινα. Με έριξαν από 40 μέτρα. Τα έκανα όμως όλα, δεν ήθελα να πω όχι. Τα έκανα όλα. Ήταν σοκ αλλά θα έχω να λέω στη ζωή μου ότι το έκανα κι αυτό. ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Στο Survivor δε θα πήγαινα, πήρα μια καλή δόση, έχω κάνει τις τρέλες μου, έχω αποκτήσει ωραίες εμπειρίες αλλά τώρα θέλω να τραγουδήσω».

