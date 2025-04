Οι σεφ Δημήτρης Κωστόπουλος και Σείριος Κομιχείλης συναντιούνται μαγειρικά και ετοιμάζουν μία πανδαισία γεύσεων, που καλύπτει και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Με κοινή φιλοσοφία την προσοχή στη λεπτομέρεια, την εποχικότητα και τις αγνές πρώτες ύλες, προτείνουν ένα μικρό διαφορετικό μενού (9-10 πιάτων) που ανανεώνεται πολύ συχνά.

Αν βρεθείς, αυτή την περίοδο στο Suma, απόλαυσε τα νηστίσιμα πιάτα των οποίων η γεύση είναι άπαιχτη! Φασολιά μαυρομάτικα με καπνιστά μύδια, τριλογία ταραμά με χώμα χαρουπιού και τσιπς τορτίγιας, φάβα Φενεού με μαριναρισμένο θράψαλο, εντυπωσιάζουν.

Για τους λάτρεις του κρέατος, το καρπάτσιο με κρέμα ρόκας, παλαιωμένη γραβιέρα Κρήτης, πέρλες βαλσάμικου, αλλά και το αρνάκι σε αμπελόφυλλα με πιπεριά Φλωρίνης, κουσκούς, κολοκύθι και κουνουπίδι, είναι όνειρο.

Must επιλογή τα τορτελίνια με γαρίδα, σπανάκι, κρέμα καρύδας και χαβιάρι.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Suma – Φαγητό, μουσική, κοκτέιλ στο πιο cool στέκι

Το φαγητό δεν είναι όμως το μοναδικό κίνητρο για να επισκεφθούμε το Suma. Οι μουσικές, αποκλειστικά από βινύλια, οι μοναδικοί djs που εναλλάσσονται, είναι ένας ακόμα λόγος να την επιλέξουμε. Εγγύηση για τις μουσικές επιλογές είναι ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Synch, οποίος έχει επιμεληθεί τον ήχο και την ποιότητα του.

Last but not least! Τα κοκτέιλ που ολοκληρώνουν μοναδικά την ατμόσφαιρα!

Info

Καλαμιώτου 9, Αθήνα, τηλ. 2110080247

