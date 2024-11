Από το 2004, το ΜΑΝΗΜΑΝΗ έχει γίνει σημείο αναφοράς για τη μανιάτικη και την ελληνική κουζίνα, φέρνοντας την παράδοση στο σήμερα μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις και αλησμόνητες γεύσεις.

Στην καρδιά αυτής της επετείου, ο σεφ του ΜΑΝΗΜΑΝΗ, Ανέστης Ποιμενίδης με την ομάδα του εισάγει ένα νέο, ανανεωμένο μενού που υπόσχεται να ταξιδέψει τους δοκιμαστές του σε γευστικά μονοπάτια γεμάτα αρωματική νοσταλγία και αυθεντικές ιστορίες από τη Μάνη και την Ελλάδα. Με έμπνευση από τα τοπικά προϊόντα, τα οικογενειακά τραπέζια και τις συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά, το νέο μενού ξυπνά μνήμες σε μια διαρκή επαφή με την ελληνική παράδοση.

Η έμπνευση

«Η γαστρονομία είναι μνήμη», αναφέρει ο επικεφαλής σεφ του ΜΑΝΗΜΑΝΗ Ανέστης Ποιμενίδης. «Το φαγητό συνδέεται με στιγμές, πρόσωπα και τόπους. Το νέο μας μενού είναι ένας τρόπος να διατηρήσουμε ζωντανές αυτές τις συνδέσεις, ενώ εξερευνούμε νέους τρόπους έκφρασης».

Στη νέα, εμπνευσμένη κάρτα του ΜΑΝΗΜΑΝΗ θα βρείτε: Κουσκουσέ Λήμνου με τσορίθο Δράμας, και θαλασσινά, Φιλέτο Ψαριού με χόρτα εποχής, πικάντικη πάπρικα, σταφίδα Κορίνθου και κρέμα πατάτας, Κόκορα με τηγανητή πολέντα με φέτα, πουρέ παστινάκι και λαχανικά γλασέ, Αρνάκι με κρέμα από ρεβίθια Λαρίσης, ταχίνι, χόρτα, πάστα καυτερής πιπεριάς και σάλτσα αρνιού, Μοσχαρίσια μάγουλα με τραχανά Μάνης, μυζήθρα Θεσπρωτίας και σάλτσα κόκκινου κρασιού και Ορτύκι με σιτάρι, μανιτάρια, κρέμα τυρί, τρούφα σε σάλτσα από τους χυμούς του.

Στην κάρτα παραμένουν με ένα twist οι signature γεύσεις του MANHMANH: Παραδοσιακές Τσουχτές με αυγά, καμένη μυζήθρα Αρκαδίας και σύγκλινο, ένα πιάτο σημείο αναφοράς για το εστιατόριο και ωδή στην αυθεντικότητα και την παράδοση της Λακωνικής Μάνης. Χοιρινό με πουρέ σελινόριζας, σέλερυ, αφράτο αυγολέμονο και λάδι άνηθου, ένα ακόμη πιάτο ορόσημο για το εστιατόριο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο από το 2010, ραφιναρισμένο με διαρκώς νέες και ανανεωμένες πινελιές. Σε νέα εκδοχή με την υπογραφή του MANHMANH, συναντάμε δύο ακόμα πιάτα που αναδεικνύουν την ουσία της ελληνικής κουζίνας στην πιο μοντέρνα και φινετσάτη εκδοχή τους: Καγιανάς με κρέμα μπουγιουρντί, τραγανή λαδόπιτα Ρόδου και σύγκλινο και Τραβηχτή με σφέλα, ελληνικό brie, αχλάδι και μέλι Λακωνίας.

«Τα γλυκά του ΜΑΝΗΜΑΝΗ είναι περισσότερο από γεύσεις· είναι αναμνήσεις και συναισθήματα που μεταφέρονται με σεβασμό και αγάπη στην επόμενη γενιά»

Ο τέλειος επίλογος για το γευστικό σας ταξίδι στη Λακωνική Μάνη. Δύο αυθεντικές μανιάτικες προτάσεις, φτιαγμένες με αγάπη και σεβασμό στην τοπική κουλτούρα, καλούν τους επισκέπτες του ΜΑΝΗΜΑΝΗ να εξερευνήσουν τις γεύσεις της Λακωνίας μέσα από την πιο «γλυκιά» της πλευρά: Παραδοσιακή Γαλατόπιτα με κανέλα, καραμέλα βουτύρου και crumble πορτοκάλι και Πορτοκαλόπιτα με κρέμα πορτοκαλιού, gel πορτοκάλι και παγωτό γιαούρτι από φρέσκα πορτοκάλια Λακωνίας.

«Πιστεύουμε πως η αγάπη περνά από τα χέρια μας στα πιάτα και τις γεύσεις μας»

Στο ΜΑΝΗΜΑΝΗ η φιλοσοφία της «χειροποίητης» γεύσης βρίσκεται στην καρδιά κάθε γαστρονομικής δημιουργίας. To ψωμί του ΜΑΝΗΜΑΝΗ είναι χειροποίητο, ζυμώνεται καθημερινά με μεράκι και ψήνεται με παραδοσιακές μεθόδους εδώ και 10 χρόνια, συνδυάζεται με βούτυρο ελαίου, το οποίο παρασκευάζεται επίσης με φροντίδα και αφοσίωση στο χέρι και ελιές που προέρχονται από τα ίδια τα κτήματα των ιδιοκτητών του εστιατορίου. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα «ζεστό» καλωσόρισμα, μια αυθεντική αναπαράσταση της παράδοσης, που αποδίδει σεβασμό στη γη, την κληρονομιά και την αγάπη για το καλό φαγητό.

«Υπάρχουν γεύσεις που δεν είναι απλώς φαγητό· είναι ιστορίες, συναισθήματα και μνήμες που μας συνδέουν με τις ρίζες μας»

Εικόνες από μια άλλη εποχή. Το μενού περιλαμβάνει δημιουργίες που τιμούν τη γη της Λακωνίας, όπως το “Ορτύκι με σάλτσα από τους χυμούς του” – ένα πιάτο που αγκαλιάζει τη ψυχή. Στη Μάνη του παρελθόντος, όταν η φτώχεια και οι δυσκολίες κυριαρχούσαν, το ορτύκι και το ψωμί ήταν πηγές ζωής. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες έβρισκαν στα λιγοστά αυτά υλικά τη δύναμη να συνεχίσουν, μαγειρεύοντας με ό,τι τους πρόσφερε η φύση.

Η δύναμη της μνήμης στη γεύση. Φανταστείτε τα χωριά της Μάνης, χτισμένα πάνω σε απόκρημνα βουνά, με πέτρινα σπίτια που μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από τη γη. Οι μυρωδιές του ξυλόφουρνου πλημμυρίζουν την αυλή, όπου οι γυναίκες μαζεύονται για να φτιάξουν ζυμωτό ψωμί. Κάπου εκεί, ένα ορτύκι ψήνεται σε έναν απλό αλλά γεμάτο γεύση ζωμό, φτιαγμένο με αγάπη και λίγα υλικά που βρέθηκαν εκείνη την ημέρα.

Σήμερα, το ΜΑΝΗΜΑΝΗ φέρνει αυτό το πιάτο στο τραπέζι σας, όχι ως υπενθύμιση της στέρησης, αλλά ως φόρο τιμής στη δύναμη της παράδοσης και στην αγάπη που έκρυβαν αυτές οι λιτές συνταγές. Το Ορτύκι του ΜΑΝΗΜΑΝΗ αναβιώνει όλες εκείνες τις μνήμες: σε αυλές με φούρνους, σε τραπέζια που στήνονταν με αγάπη, και στις μικρές στιγμές ευτυχίας που έβρισκαν οι άνθρωποι μέσα από το φαγητό.

Το πιάτο ολοκληρώνεται με τις σύγχρονες πινελιές του ΜΑΝΗΜΑΝΗ: η τρούφα, η κρέμα τυριού και τα μανιτάρια είναι σαν μια γέφυρα που ενώνει τις γεύσεις του χθες με την πολυπλοκότητα του σήμερα.

Ένας χώρος που ξεχωρίζει

Πέρα από την κουζίνα, το ΜΑΝΗΜΑΝΗ ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρά του, που ισορροπεί ανάμεσα στη ζεστασιά της φιλοξενίας και τη σύγχρονη αισθητική. Στο εστιατόριο, οι επισκέπτες απολαμβάνουν γεύματα σε ένα περιβάλλον που αποπνέει την αυθεντική μανιάτικη φιλοσοφία.

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού και να γίνετε μέρος αυτής της μοναδικής ιστορίας γεύσεων που συνεχίζεται με αγάπη, σεβασμό και δημιουργικότητα.

Remember when…Ας θυμηθούμε μερικές στιγμές ορόσημο για το ΜΑΝΗΜΑΝΗ!

Βραδιές Βεντέτας: Το 2007 το ΜΑΝΗΜΑΝΗ οργάνωσε βραδιές «βεντέτας», αναμετρήθηκε στο γαστρονομικό «ρινγκ» με τοπικές κουζίνες κι εστιατόρια απ’όλη την Ελλάδα και στέφθηκε λαμπρός νικητής από τους επισκέπτες.

New York Times: Το 2014 το ΜΑΝΗΜΑΝΗ βρίσκεται στη λίστα των προτεινόμενων ευρωπαϊκών προορισμών του βιβλίου The New York Times, 36 Hours: 125 Weekends in Europe, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις TASCHEN, προτάθηκε από την εφημερίδα «ως go-to destination, ανάμεσα σε 500 εστιατόρια σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη, το ΜΑΝΗΜΑΝΗ παρουσιάστηκε στο video αφιέρωμα των New York Times στην Αθήνα 36hours in Athens https://www.nytimes.com/video/travel/100000003173111/36-hours-in-athens.html

Γεύσεις Ελλ Οίνων: Το 2014 το αγαπημένο εστιατόριο σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, φέρνει τους πελάτες του κοντά σε αναγνωρισμένα ελληνικά κτήματα, εγκαινιάζοντας τον κύκλο γευσιγνωσίας Γεύσεις Ελλ Oίνων.

Trip Advisor: Το εστιατόριο λαμβάνει για μία δεκαετία στη σερά Certificate of Excellence από το Trip Advisor ενώ το 2015 κατατάχτηκε βάσει των κριτικών των επισκεπτών στη θέση 8 από τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας.

Condé Nast Traveler: Το 2015 το διεθνώς αναγνωρισμένο, πολυτελές και lifestyle ταξιδιωτικό περιοδικό που εκδίδεται από την Condé Nast κι έχει κερδίσει 25 National Magazine Awards, προτείνει 5 λόγους να επισκεφθεί κανείς την Ελλάδα και το ΜΑΝΗΜΑΝΗ είναι ένας από αυτούς.

100 Restaurant Awards: Το 2018 το ΜΑΝΗΜΑΝΗ βραβεύεται για 3η χρονιά στη σειρά στα 100 καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας.

FNL Awards: To 2019, το εστιατόριο λαμβάνει για 3ο συναπτό έτος, από την έναρξη των βραβείων F n L στην Ελλάδα, 1 αστέρι και συγκαταλέγεται στα 100 καλύτερα εστιατόρια της χώρας.

