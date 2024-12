Η περιβόητη Κ18 θεραπεία, που είναι ξακουστή πλέον σε όλες τις γυναίκες αφού επανορθώνει, αναδομεί ενδυναμώνει και χαρίζει ελαστικότητα στα μαλλιά σε μόλις 4 λεπτά, πρέπει να γίνει η αγαπημένη σας. Ταξιδεύοντας μέσα στα εσωτερικά στρώματα της τρίχας για να φτάσει στον πυρήνα των πολύπεπτιδικών αλυσίδων (αλυσίδων κερατίνης), το καινοτόμο K18Peptide™ διαθέτει το σωστό μέγεθος και την κατάλληλη σύνθεση για να εισχωρήσει και να επανασυνδέσει τις σπασμένες αλυσίδες. Μάλιστα, η διαφορά είναι ορατή ήδη από την πρώτη εφαρμογή των Κ18 προϊόντων.

Πολύ γνωστό είναι και το bottox μαλλιών, που αναδομεί τις τρίχες που έχουν ταλαιπωρηθεί και έχουν υποστεί ζημιά. Λούσιμο με ειδικό σαμπουάν που έχει ουδέτερο PH και καθαρίζει τα μαλλιά για να μπορέσουν να εισχωρήσουν τα συστατικά της θεραπείας στην τρίχα, εφαρμογή του προϊόντος σε όλο το μήκος της τρίχας, πέρασμα τούφας τούφας με μια πρέσα μαλλιών, είναι κάποια από τα βασικά βήματα της διαδικασίας.

Ανακαλύψαμε τις καλύτερες θεραπείες για λαμπερά μαλλιά τις γιορτές

Last but not least… το SarynaKey Pure Africa Shea Damage Repair Butter. Πρόκειται για μία μάσκα εντατικής θεραπείας που επανορθώνει τα ξηρά, ταλαιπωρημένα μαλλιά με ψαλίδα. Χάρη στην υψηλή συγκέντρωση Shea Butter τα μαλλιά ανακτούν γρήγορα ενυδάτωση, λάμψη και απαλότητα. Το αποτέλεσμα είναι υγιή, ενδυναμωμένα, λαμπερά μαλλιά.

Βασιλόπιτα με σοκολάτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 3 tips για να καθαρίσετε εύκολα το σπίτι πριν το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

3 tips για να καθαρίσετε εύκολα το σπίτι πριν το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

10 τροφές για να χάσετε λίπος εύκολα και γρήγορα

Μαρία Λεκάκη: Το πετρινό εξοχικό της σε ένα χωριό βγαλμένο από παραμύθι

Τηλεθέαση: Από Το Ναδίρ στο Ζενίθ – Χαμός στα κανάλια με τα μονοψήφια νούμερα

Βασίλισσα Λετίθια – βασιλιάς Φελίπε: Η χριστουγεννιάτικη κάρτα τους διαφέρει από τις προηγούμενες – Η αλλαγή μετά τη δημόσια κατακραυγή