Το Εθνικό Κέντρο Τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από τον σεισμό που έπληξε την Καλιφόρνια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στο μεταξύ, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ αναθεώρησε τον σεισμό στους 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε αρχικά, αφορά 4,7 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με το CNN, η προειδοποίηση για εμφάνιση τσουνάμι σε Καλιφόρνια και Όρεγκον ακυρώθηκε, καθώς δεν καταγράφηκε αλλαγή στο ύψος των κυμάτων.

Ο ζωολογικός κήπος του Σαν Φρανσίσκο έκλεισε, καθώς τέθηκε σε ισχύ η προειδοποίηση για τσουνάμι μετά την σεισμική δόνηση. Οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να αξιολογούν εάν μεγάλες κομητείες στην κεντρική και νότια Καλιφόρνια αντιμετωπίζουν οποιονδήποτε κίνδυνο επιπτώσεων.

«Οι κομητείες San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura και Los Angeles εξακολουθούν να αξιολογούνται για πιθανές επιπτώσεις από το τσουνάμι», έγραψε το γραφείο NWS στο Λος Άντζελες σε μια ανάρτηση στο X.

Τα πρώτα κύματα «εμφανίστηκαν» στην παραλία Muir, χωρίς όμως να καταγράφεται αλλαγή στο ύψος του νερού. Υπήρξαν τουλάχιστον έξι μετασεισμοί τα τελευταία 10 λεπτά μεταξύ 11:51 και 12:01 (21:51 – 22:01 ώρα Ελλάδας), συμπεριλαμβανομένου ενός σεισμού 4,2 Ρίχτερ κοντά στην Πετρόλια της Καλιφόρνια. Τουλάχιστον δώδεκα μετασεισμοί έχουν σημειωθεί από τότε που «χτύπησε» ο αρχικός σεισμός των 7,0 Ρίχτερ.

Evacuate anywhere near the coast of this area immediately ! pic.twitter.com/kNiLTak2RX

Oregon-California coast after 7.3 earthquake. If you’re between Florence, OR & Santa Cruz, CA:

#BREAKING

Following the 7.3 magnitude #earthquake and subsequent tsunami warning for the coast of the U.S. state of #California, evacuations are underway throughout the affected area, including the San Francisco Zoo.pic.twitter.com/AslICBYVMR

— Batu Han (@19BaTHaN19) December 5, 2024