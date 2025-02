Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και αποστέλλονται περίπου δύο-τρεις μήνες μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων. Τα πτυχία των επιτυχόντων αποστέλλονται περίπου έναν μήνα μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Αν εγγραφήκατε μέσω κάποιου κέντρου ξένων γλωσσών, τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στο κέντρο ξένων γλωσσών σας. Αν εγγραφήκατε ως μεμονωμένος μαθητής, θα παραλάβετε τα αποτελέσματα στη διεύθυνσή που έχετε δηλώσει.

Ο δείκτης αποτελεσμάτων για το Proficiency Michigan 2024

Πάντως, ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την διακύμανση βαθμολογίας για τα αποτελέσματα του Michigan ECPE.

HP = High Pass A 840-1000

P = Pass B 750-835

LP = Low Pass C 650-745

BF = Borderline – Fail D 610-645

F = Fail E 0-605

Y = Examinee did not take this section of the examination

X = Exempt

Το άριστα χωρίς λάθη είναι το 100%. Επίσης, αν το αποτέλεσμα είναι High Pass, τότε ο εξεταζόμενος βαθμολογήθηκε με από 84% έως 100% Αν το αποτέλεσμα είναι Pass, τότε η βαθμολογία κυμαίνεται από 75% έως 83,5%.

Πάντως, αν το αποτέλεσμα είναι Low Pass, τότε ο μαθητής πήρε από 65% έως 74,5%. Επίσης, το Borderline – Fail (οριακή αποτυχία) σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι μεταξύ του 61% και του 64,5%. Τέλος, το Fail απεικονίζει βαθμολογία κάτω του 64,5%.