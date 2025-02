Η στιγμή αυτή καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνοντας και την αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι φάνηκαν να εκπλήσσονται με την κίνηση αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, η Τέιλορ Σουίφτ περπατούσε σε έναν διάδρομο του Crypto.com Arena στο κέντρο του Λος Άντζελες – εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η απονομή των μουσικών βραβείων -και κάποια στιγμή σταμάτησε, προσφέροντας χρήματα ως φιλοδώρημα σε μια ομάδα εργαζομένων στην εξυπηρέτηση.

Καθώς η τραγουδίστρια περνούσε από μπροστά τους, ακούγεται να λέει: «Σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη σκληρή δουλειά σας».

OMG! Taylor tipping the workers at the grammys after party!

“we appreciate you so much” she is an angel! pic.twitter.com/TnYx8NQX2M

— ✩ CEL ✩ (@moonlithoax) February 11, 2025