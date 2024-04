Ποια είναι, όμως, τα άλλα ονόματα που έχουν αποδοθεί στην πανσέληνο του Απριλίου. Το ολόγιομο φεγγάρι του Απριλίου θα βρίσκεται στο μέγιστο της φωτεινότητάς της για τρεις ημέρες, ήδη από τις 23 Απριλίου 2024.

Ονομάζεται και «Ροζ Φεγγάρι»

Τα ονόματα της πανσελήνου που χρησιμοποιούνται από το The Old Farmer’s Almanac προέρχονται από διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ιθαγενών Αμερικανών, των Αποικιακών Αμερικανών και των Ευρωπαϊκών πηγών.

Η πανσέληνος του Απριλίου αντιστοιχούσε συχνά με τις πρώιμες ανθοφορίες της άνοιξης ενός συγκεκριμένου αγριολούλουδου, ιθαγενούς της ανατολικής Βόρειας Αμερικής: Phlox subulata —που κοινώς αποκαλείται έρπουσα φλοξ ή βρύα phlox—που ονομαζόταν επίσης «ροζ βρύα». Χάρη σε αυτόν τον εποχιακό συσχετισμό, αυτή η πανσέληνος ονομάστηκε «Ροζ» Φεγγάρι.

Η πανσέληνος του Απριλίου 2024 φέρει και το όνομα «Πασχαλινή Πανσέληνος». Στο εβραϊκό ημερολόγιο αυτή η πανσέληνος είναι στη μέση του Νισάν, με το Πέσαχ ή το Πάσχα να ξεκινά τη 15η ημέρα του Νισάν. Το Pesach ή το Πάσχα ξεκινά με τη δύση του ηλίου τη Δευτέρα 22 Απριλίου και τελειώνει το βράδυ στις 30 Απριλίου 2024. Οι γιορτές Seder γίνονται τα δύο πρώτα βράδια του Πάσχα.

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του ινδουιστικού σεληνιακού ημερολογίου, αλλά για τις περισσότερες περιοχές αυτή η πανσέληνος αντιστοιχεί στο φεστιβάλ Hanuman Jayanti, τον εορτασμό της γέννησης του Λόρδου Hanuman. Για τους Βουδιστές, ειδικά στη Σρι Λάνκα, αυτή η πανσέληνος είναι το Μπακ Πόγια, σε ανάμνηση της επίσκεψης του Βούδα στη Σρι Λάνκα, όπου διευθέτησε μια διαμάχη μεταξύ των αρχηγών, αποφεύγοντας τον πόλεμο. Αυτή η πανσέληνος είναι κοντά στα μέσα του ShawwÄ l, του δέκατου μήνα του ισλαμικού ημερολογίου και στα μέσα του τρίτου μήνα του κινεζικού έτους του Δράκου.

Οι άλλες ονομασίες για την πανσέληνο Απριλίου 2024

Στα ονόματα της Σελήνης του Απριλίου, οι αναφορές στην άνοιξη αφθονούν! Το Breaking Ice Moon (Algonquin) και το Moon When the Streams Are Again Navigable (Ντακότα) αναφέρονται στο λιώσιμο των πάγων και στην αυξημένη κινητικότητα της πρώιμης περιόδου της άνοιξης.

Άλλα ονόματα αναφέρονται στην επανεμφάνιση ορισμένων ζώων, όπως το Moon When the Ducks Come Back (Lakota), το Moon When the Geese Lay Eggs (Dakota) και το Frog Moon (Cree). Στο ίδιο μήκος κύματος, το Sucker Moon (Anishinaabe).

