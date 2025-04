Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR αναδείχθηκε Πολυτιμότερος παίκτης της regular season της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, κατόπιν της ψηφοφορίας του κοινού (10%), των δημοσιογράφων (20%), των προπονητών (35%) και των αρχηγών (35%) των ομάδων, και μένει μόνο η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball.

Πριν από μερικές ημέρες ο Αμερικανός γκαρντ είχε συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα της κανονικής περιόδου, μαζί με τον Τι Τζέι Σορτς (Παρί), τον Κάρσεν Έντουαρντς (Μπάγερν), τον Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (Φενέρμπαχτσε).

Ο Ναν έγινε έτσι ο δεύτερος παίκτης των πρασίνων που φτάνει σε αυτή τη διάκριση μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη (2010/11). Ο Αμερικανός είχε φέτος 21.1 πόντους (57.3% στο δίποντο, 42.6% στο τρίποντο, 85.6% στις βολές), 3.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 31’16” κατά μέσο όρο σε 33 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, κατακτώντας παράλληλα και το Alphonso Ford Trophy του πρώτου σκόρερ, σε μία μυθική σεζόν.

Η λίστα των MVP στην ιστορία της EuroLeague:

Σεζόν – Παίκτης

2004/05 – Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

2005/06 – Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

2006/07 – Θοδωρής Παπαλουκάς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2007/08 – Ραμούνας Σισκάουσκας (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2008/09 – Χουάν-Κάρλος Ναβάρο (Μπαρτσελόνα)

2009/10 – Μίλος Τεόντοσιτς (Ολυμπιακός)

2010/11 – Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2011/12 – Αντρέι Κιριλένκο (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2012/13 – Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός)

2013/14 – Σέρχιο Ρόντριγκεθ (Ρεάλ)

2014/15 – Νεμάνια Μπιέλιτσα (Φενέρμπαχτσε)

2015/16 – Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2016/17 – Σέρχιο Γιουλ (Ρεάλ)

2017/18 – Λούκα Ντόντσιτς (Ρεάλ)

2018/19 – Γιαν Βέσελι (Φενέρμπαχτσε)

2019/20 – Διακόπηκε η σεζόν λόγω κορονοϊού

2020/21 – Βασίλιε Μίτσιτς (Αναντολού Εφές)

2021/22 – Νίκολα Μίροτιτς (Μπαρτσελόνα)

2022/23 – Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός)

2023/24 – Μάικ Τζέιμς (Μονακό)

2024/25 – Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR)

Με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ ο Κέντρικ Ναν ανέφερε ότι ελπίζει πως το βραβείο του MVP της EuroLeague να είναι καλύτερο από το αντίστοιχο βραβείο του MVP του μήνα. «Ελπίζω ότι το βραβείο του MVP της σεζόν να είναι διαφορετικό από αυτό του MVP του μήνα. Δείξτε λίγο σεβασμό», ανέφερε ο παίκτης του τριφυλλιού.

I just hope the MVP of the season award looks a lot different than the MVP of the month award put some respect on it @EuroLeague

— Kendrick Nunn (@nunnbetter_) April 21, 2025