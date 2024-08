Για σήμερα Παρασκευή (16/8) ήταν προγραμματισμένες πορείες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Δυτική Βεγγάλη, το κρατίδιο όπου συνέβη το έγκλημα, ενώ εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα γίνουν και το Σαββατοκύριακο.

Εν τω μεταξύ δεκάδες χιλιάδες γυναίκες σε όλη την Ινδία συμμετείχαν στις πορείες που έγιναν την Τετάρτη. «Ανεξαρτησία και ζωή με ελευθερία, χωρίς φόβο», ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα.

Οι διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, σημειώνει το BBC, αλλά μια μικρή ομάδα άγνωστων ανδρών εισέβαλε στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν το θύμα, στην Κολκάτα, και προκάλεσε φθορές στις αίθουσες για τα επείγοντα περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατροί και προσωπικό του νοσοκομείου τραυματίστηκαν κατά τα επεισόδια, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 19 συλλήψεις.

What is happening at this hour in #Kolkata is absolutely Insane. The emergency room at #RGKarCollege where the rape and murder took place has been destroyed by a violent mob. Multiple doctors I’ve spoken to say “the police did nothing to help us” . Breaking @themojostory pic.twitter.com/ToLfvBS94c

— barkha dutt (@BDUTT) August 14, 2024