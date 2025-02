Ο Ζελένσκι προχώρησε στη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου επανέλαβε τις προηγούμενες δηλώσεις του ότι το Κίεβο θέλει να επιτύχει ειρήνη στον πόλεμό του με τη Ρωσία φέτος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει έρθει η ώρα για τη δημιουργία των «ενόπλων δυνάμεων της Ευρώπης» και ότι ο αγώνας της χώρας του κατά της Ρωσίας έχει αποδείξει ότι τα θεμέλια για κάτι τέτοιο υπάρχουν ήδη.

Zelensky received a standing ovation as he began speaking in Munich.

“The time has come—European armed forces must be created.”

A stark contrast to yesterday’s lecture on democracy. pic.twitter.com/OtVLCL7FFl

