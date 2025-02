Στην ευρύτερη περιοχή δεν είχαν εκδηλωθεί σημαντικές βροχοπτώσεις εδώ και οκτώ μήνες. Η καταιγίδα, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η ισχυρότερη του φετινού χειμώνα, προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης στις κοινότητες Πασίφικ Πάλισεϊντς και Αλταντίνα.

Η κυκλοφορία σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής της Καλιφόρνιας (Pacific Coast Highway) διακόπηκε εξαιτίας κατολισθήσεων. Χείμαρρος λάσπης παρέσυρε στη θάλασσα ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες και ο οδηγός του τραυματίστηκε ελαφρά.

Another great show showing that vehicle getting tossed around in the ocean in Malibu! https://t.co/KcG7sWPePX pic.twitter.com/nVTW6oKlZx

— Houman David Hemmati, MD, PhD (@houmanhemmati) February 14, 2025