«Θα αποφασίσουμε μόνοι μας πώς θα συνεχίσουμε τη Δημοκρατία μας» τόνισε ο Σολτς, διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτεί ανθρώπους που «επεμβαίνουν στη δημοκρατία μας».

Ο Γερμανός καγκελάριος απάντησε και στις αναφορές του Τζέι Ντι Βανς περί ακροδεξιάς, αποκλείοντας κάθε συνεργασία με το νεοναζιστικό μόρφωμα AfD. «Η Γερμανία είναι μια πολύ ισχυρή δημοκρατία, και ως ισχυρή δημοκρατία, είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι η ακροδεξιά πρέπει να είναι εκτός πολιτικού ελέγχου και εκτός από τις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία μαζί τους», είπε. «Απορρίπτουμε πραγματικά κάθε ιδέα συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων μας και αυτών των ακροδεξιών κομμάτων».

Αναφορά έκανε και στην Ουκρανία, λέγοντας ότι «οι Ευρωπαίοι θα στηρίζουν την Ουκρανία όσο είναι απαραίτητο, ακόμα και πέρα από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία». Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν καμία ειρήνη που απλά υπαγορεύεται. «Θα υπάρξει ειρήνη μόνο εάν διασφαλιστεί η κυριαρχία της Ουκρανίας», είπε.

Σύμφωνα με τον Σολτς, δυνατό μήνυμα προς τον Πούτιν θα είναι «μια ισχυρή Ουκρανία με τη στήριξη της Δύσης». Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανέφερε, θα τελειώσει πραγματικά με ειρήνη, μόνον εφόσον διασφαλιστεί η κυριαρχία του Κιέβου.

Τέλος, ο Όλαφ Σολτς αναφέρθηκε και στην αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης, τόσο στην ομιλία του στη διάσκεψη όσο και μέσω X/Twitter.

Στην ομιλία του, ο καγκελάριος της Γερμανίας προέβλεψε ότι η μελλοντική κυβέρνηση της χώρας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εξαίρεση για τις δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια, όταν βρεθεί αντιμέτωπη με το συνταγματικό όριο της χώρας για το ομοσπονδιακό δημόσιο χρέος.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η μελλοντική ηγεσία θα εφαρμόσει αυτές τις εξαιρέσεις για να χαλαρώσει το λεγόμενο φρένο χρέους.

Η Ευρώπη, ανέφερε ο Σολτς, θα πρέπει να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία. Ωστόσο, η Γερμανία θα συνεχίσει να αγοράζει στρατιωτικό υλικό από τις ΗΠΑ. Ο Γερμανός καγκελάριος είπε χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται μια «ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων». «Δεν εγκαταλείπουμε τη διατλαντική ενοποίηση των αμυντικών μας βιομηχανιών. Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε νέο αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό στο μέλλον», συμπλήρωσε.

Καταφεύγοντας στο X, ο Όλαφ Σολτς συμπλήρωσε τα εξής: «Για να διασφαλίσουμε ότι ζούμε ειρηνικά ως Ευρωπαίοι στο μέλλον, πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις αμυντικές μας δαπάνες. Για το σκοπό αυτό, προτείνω μια εξαίρεση στο Σύμφωνο Σταθερότητας της ΕΕ – για όλες τις επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό που υπερβαίνουν την προηγούμενη κατευθυντήρια γραμμή του ΝΑΤΟ του 2%.»

