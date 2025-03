«Η Ρωσία, ως η μοναδική πηγή αυτής της σύγκρουσης, να αποδεχθεί την ανάγκη για την ολοκλήρωσή της. Μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας εκεχειρίας: πρώτον, με την αποφυγή επιθέσεων σε ενεργειακή και άλλη υποδομή πολιτών, και δεύτερον, με τη διακοπή στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μαύρη Θάλασσα» σημείωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι ο ουκρανικός λαός εκτιμάει το γεγονός ότι σε μια εποχή έντονων συναισθημάτων στην παγκόσμια πολιτική, η ευρωπαϊκή ακεραιότητα διατηρείται και η Ευρώπη προσπαθεί πραγματικά να πράξει το σωστό.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, με τις ομάδες των συζητήσεων να έχουν αρχίσει και πάλι τη συνεργασία τους, ενώ παράλληλα ελπίζει ότι από την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί μία σημαντική συζήτηση.

Παρακάτω η ανάρτηση του Ζελένσκι στο «Χ»:

In these circumstances, it is needed to speed up the work of our teams in the negotiations on Ukraine’s membership in the EU. Currently, the work on the clusters is blocked without any rational reason. We need common sense, we need to unblock the work on clusters, and this can be…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2025