Ο αστυνομικός, «σε κατάσταση μέθης, άρπαξε δια της βίας τα κλειδιά» ενός συναδέλφου του και «ξεκλείδωσε τι πόρτες των κελιών», ανδρών και γυναικών κρατουμένων. Τους είπε να φύγουν και ότι είναι ελεύθεροι να γιορτάσουν την άφιξη του νέου έτους, ανέφερε η αστυνομία σε μια ανακοίνωσή της.

Από τους 15 κρατούμενους που βρίσκονταν στα συγκεκριμένα κελιά, οι 13 δεν το… πολυσκέφθηκαν: έσπευσαν να εξαφανιστούν και πλέον είναι «φυγάδες», είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Ράε Χαμούνγκα.

Μεταξύ αυτών είναι και άτομα που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα και «το γεγονός ότι τους άφησε μπορεί να συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», πρόσθεσε.

Οι 13 αναζητούνται, στο μεταξύ όμως ο αστυνομικός που τους απελευθέρωσε συνελήφθη.

A police officer in Zambia has been arrested for allegedly releasing over a dozen prisoners so they could celebrate New Year’s Eve. https://t.co/BRji4fR0Ud

— CNN Africa (@CNNAfrica) January 2, 2025