Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες πως πραγματοποίησε βομβαρδισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα την «καταστροφή» του λιμανιού Ρας Ίσα, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά), η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

«Ο απολογισμός της αμερικανικής επίθεσης ανήλθε σε 58 μάρτυρες και 126 τραυματίες», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των ανταρτών Al-Massirah επικαλούμενο τις τοπικές αρχές στη Χοντάιντα. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 38 νεκρούς και 102 τραυματίες.

17 people have been killed, and dozens wounded after American warplanes bombed the Ras Issa oil port in Hodeidah Yemen. Many of the casualties are port employees. pic.twitter.com/GVKQx67Ssg

— Free Palestine (@ABhattiKL) April 17, 2025