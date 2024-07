Όπως αναφέρει το Sky News, o 26χρονος Κάιλ Κλίφορντ είναι στα χέρια των αρχών, αλλά χρειάζεται ιατρική φροντίδα.

Είχε προηγηθεί πολύωρο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 26χρονου άνδρα, με τις αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους να μην τον πλησιάζουν.

Χθες το βράδυ, στο Μπάσεϊ, στο Χερτφορντσάιρ, τρεις γυναίκες, ηλικίας 25, 28 και 61 ετών, βρέθηκαν «πολύ σοβαρά τραυματισμένες» από αστυνομικούς, που κλήθηκαν στο σημείο, αναφέρει η αστυνομία σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε. «Οι γυναίκες, οι οποίες ανήκουν στην ίδια οικογένεια, υπέκυψαν λίγο μετά» την άφιξη των διασωστών στο σημείο, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Τα θύματα είναι η σύζυγος και δύο από τις κόρες ενός εκφωνητή του ραδιοφωνικού σταθμού του BBC, του σχολιαστή ιπποδρομιών Τζον Χαντ, όπως έγινε γνωστό από τον βρετανικό όμιλο.

Η αστυνομία αναζητά τον Κάιλ Κλίφορντ, έναν άνδρα ηλικίας 26 ετών, η φωτογραφία του οποίου έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα βρετανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τον Τζον Σίμπσον, τον αρχηγό της αστυνομίας του Χερτφορντσάιρ, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η επίθεση ήταν «στοχευμένη» εναντίον των θυμάτων και προτρέπουν τους πολίτες να μην προσεγγίζουν τον ύποπτο, που «θα μπορούσε να είναι οπλισμένος με μία βαλλίστρα». Απευθυνόμενος στον ύποπτο, τον κάλεσε να «έλθει σε επικοινωνία με την αστυνομία».Ο ένοπλoς δράστης φέρεται να ήταν πρώην φίλος της Λουίζ Χαντ και εργαζόταν ως σεκιούριτι.

Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ ενημερώνεται «πλήρως» για τις δολοφονίες των τριών γυναικών και κάλεσε όποιον έχει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

«Η απώλεια της ζωής τριών γυναικών χθες το βράδυ προκαλεί πραγματικά σοκ . Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους αυτών που σκοτώθηκαν και με την κοινότητα. Με ενημερώνουν πλήρως. Προτρέπω τον κόσμο να υποστηρίξει την αστυνομία του Hertfordshire με οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υπόθεση αυτή», έγραψε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

