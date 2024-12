Ο αρχηγός του κόμματος Συνασπισμός για την Αλλαγή, Νίκα Γκβαραμία, δέχτηκε βάναυση επίθεση και στη συνέχεια σύρθηκε από κουκουλοφόρους αστυνομικούς, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε ζωντανά το ανεξάρτητο τηλεοπτικό κανάλι Pirveli. Το κόμμα, ένα από τα τέσσερα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός ξυλοκοπήθηκε σε βαθμό που έχασε τις αισθήσεις του.

Το κόμμα Συνασπισμός για την Αλλαγή ανήρτησε βίντεο στο X που δείχνει τον Νίκα Γκβαραμία να μην κινείται και να μεταφέρεται από τα χέρια και τα πόδια του από άνδρες σε έναν δρόμο.

BREAKING: GEORGIAN OPPOSITION LEADER BEATEN, HAULED OFF BY POLICE

Nika Gvaramia, a leader of Georgia’s Coalition for Change party, was beaten unconscious and dragged into a detention car by police in Tbilisi.

This comes as Georgians flood the streets protesting the… pic.twitter.com/K1lVheAUzD

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 4, 2024