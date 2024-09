Η σύζυγος του βασιλιά, 77 ετών, λέγεται ότι εξακολουθεί να είναι «ενωμένη» με τον 84χρονο πρώην ταξίαρχο του στρατού – παρά την απιστία και από τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια του 22χρονου γάμου τους, ο οποίος έληξε το 1995.

Επιδεικνύοντας τον στενό δεσμό τους, το ζευγάρι έκανε μια φιλική επίδειξη καθώς συναντήθηκαν ξανά στην εκδήλωση του Tom, η οποία πραγματοποιήθηκε για να σηματοδοτήσει την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του κριτικής τροφίμων, Cooking and The Crown: Royal Recipes From Queen Victoria To King Charles III.

Φάνηκε να είναι η τέλεια ευκαιρία για μια οικογενειακή επανένωση, καθώς η Καμίλα είχε επίσης την κόρη της Λόρα Λόπες, 46 ετών, την αγαπημένη της αδερφή Άναμπελ Έλιοτ, 75 ετών, και την ανιψιά του Άντριου, Λουίζα.

Η Καμίλα έλαμπε καθώς παρευρέθηκε με περηφάνια στην περίσταση,φορώντας ένα μονόχρωμο πουά μάξι φόρεμα.

Οι νόστιμες βασιλικές συνταγές περιλαμβάνουν το κουάκερ της Βασίλισσας Καμίλα, το κάρυ του George V και το Bombe Glacée Princess Elizabeth για επιδόρπιο.

Η Camilla και ο Andrew – που βγαίνει με την τηλεοπτική παρουσιάστρια Anne Robinson – διατηρούν μια δυνατή και στενή φιλία. Μάλιστα είχε παρευρεθεί και στην ενθρόνιση του Βασιλιά.

Η σταθερή συμμαχία τους έρχεται παρά τον ταραχώδη γάμο που διήρκεσε δύο δεκαετίες κατά τις οποίες καλωσόρισαν δύο παιδιά, τον συγγραφέα τροφίμων Tom και την καλλιτέχνιδα Laura, αλλά και οι δύο διέπραξαν απιστίες.

Η Camilla ήταν η «ερωμένη» του Charles κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Andrew, ενώ ο τελευταίος περιγράφεται από φίλους ως «πολύ άτακτος με τις γυναίκες» καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου της.

Αλλά φαίνεται ότι οι διαφορές έχουν παραμεριστεί καθώς το ζευγάρι είναι «ενωμένο», όπως το είχε πει προηγουμένως ένας μυημένος – ισχυριζόμενος ότι είναι συνεχώς σε επαφή και κάνουν μια μεγάλη ομάδα.

«Είναι ενωμένοι», σύμφωνα με έναν φίλο. «Της κανονίζει τόσα πολλά. Γευματίζουν μαζί όλη την ώρα. Είναι ακριβώς εκεί. Ήταν πάντα, και εξακολουθεί να είναι, ο συνωμότης της Καμίλα».

Ο Andrew και η Camilla χώρισαν το 1995, λέγοντας σε μια δήλωση ότι «σε όλη τη διάρκεια του γάμου μας είχαμε πάντα την τάση να ακολουθούμε μάλλον διαφορετικά ενδιαφέροντα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει εντελώς ξεχωριστές ζωές».