Όχι ακριβώς, λέει το Μετεωρολογικό Γραφείο.

Αυτή η μεγάλη φωτεινή σπείρα παρατηρήθηκε στον νυχτερινό ουρανό σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας.

Η φωτογραφία είναι από το Ivinghoe Beacon στο Bedfordshire και οι Αστρονόμοι από τη Δανία μέχρι το Μιλάνο στην Ιταλία παρατήρησαν ότι η σπείρα που έμοιαζε με σύννεφο ήταν ορατή για αρκετά λεπτά πριν εξαφανιστεί.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο εξήγησε σε ανάρτησή του στο X ότι το φαινόμενο προκλήθηκε πιθανώς από τον παγωμένο καπνό εξάτμισης από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX του Elon Musk.

“Ο παγωμένος καπνός του πυραύλου φαίνεται να περιστρέφεται στην ατμόσφαιρα και να αντανακλά το ηλιακό φως, κάνοντάς το να φαίνεται σαν σπείρα στον ουρανό”, ανέφερε το Μετεωρολογικό Γραφείο.

Αυτές οι σπείρες σχηματίζονται όταν το καύσιμο που εκτοξεύεται από τα ταχέως περιστρεφόμενα ανώτερα στάδια του Falcon 9 παγώνει αμέσως στο διάστημα λόγω του ύψους.

Οι παγωμένες σπείρες στη συνέχεια αντανακλούν το ηλιακό φως προς τη Γη, καθιστώντας τις ορατές στον νυχτερινό ουρανό.

Ένας αναγνώστης του Sky News από το Lytham St Annes στο Lancashire είπε ότι η σπείρα “άρχισε σαν ένα φωτεινό φως, μετά είχε έναν θολό κύκλο γύρω της και στη συνέχεια μια σπείρα”.

“[Η σπείρα] αιωρήθηκε πάνω από αυτήν την εκκλησία για περίπου πέντε λεπτά και μετά άρχισε να κινείται και εξαφανίστηκε”, πρόσθεσε ο αναγνώστης.

Ο πύραυλος Falcon 9 εκτοξεύθηκε στη Φλόριντα περίπου στις 5:50 μ.μ. (1:50 μ.μ. τοπική ώρα) τη Δευτέρα για μια μυστική αποστολή της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

