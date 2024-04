Η κατάληψη πλοίου ισραηλινών συμφερόντων από τους Φρουρούς της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ εκτιμάται ως το νέο επεισόδιο ιρανικών αντιποίνων για την επίθεση του Ισραήλ στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό.

Ο Νετανιάχου τονίζει ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για «άμεση επίθεση από το Ιράν».

Mάλιστα, τέσσερις αμερικανικές και ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ.

Four American and Israeli sources told Barak Ravid that Iran launched drones and launched an attack on Israel. https://t.co/I04F46rj5U

— Levent Kemal (@leventkemaI) April 13, 2024