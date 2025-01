Ο 18χρονος, που ήταν φοιτητής του Πανεπιστημίου Temple, Tyler Sabapathy, υπέστη τραυματισμό στον εγκέφαλο μετά την πτώση του στους δρόμους 15th και Market την Κυριακή το βράδυ και τοποθετήθηκε σε μηχανική υποστήριξη πριν πεθάνει στο Νοσοκομείο Jefferson, όπως ανέφερε το ABC 6 στην Φιλαδέλφεια την Τρίτη.

Ο 18χρονος άντρας ήταν σε μηχανική υποστήριξη μετά την πτώση από την κολόνα φωτισμού καθώς οι φίλαθλοι των Eagles γιόρταζαν τη νίκη τους στον Τελικό της NFC στις 26 Ιανουαρίου 2025.

Σε δήλωση του Προέδρου του Πανεπιστημίου Temple, John Fry, και της Αντιπροέδρου Φοιτητικών Υποθέσεων, Jodi Bailey, το πανεπιστήμιο εκφράζει τη θλίψη του για την απώλειά του.

«Με βαθιά λύπη σας ενημερώνουμε για τον θάνατο του πρώτου έτους φοιτητή Tyler Sabapathy», αναφέρει η δήλωση. «Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Tyler υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και τελικά πέθανε το απόγευμα της Τρίτης».

«Η απώλεια ενός τόσο υποσχόμενου 18χρονου άντρα, όπως ο Tyler, είναι τραγική και τραυματική. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να το κάνουν κατανοητό, και ολόκληρη η κοινότητα του Temple θρηνεί την απώλειά του. Η καρδιά μας πηγαίνει στην οικογένεια, τους φίλους, τους συμμαθητές του και σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν».

Ο Sabapathy, ο οποίος καταγόταν από το Τορόντο του Καναδά, ήταν μέλος της γυμναστικής ομάδας του πανεπιστημίου και σπούδαζε γυμναστική και αθλητικές επιστήμες.

Η δήμαρχος της Φιλαδέλφειας, Cherelle Parker, είχε προειδοποιήσει τους φιλάθλους πριν από τους εορτασμούς να μην σκαρφαλώνουν σε κολόνες ή να πυροβολούν στον αέρα.

