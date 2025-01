Ειδικότερα, ο σεισμός έλαβε χώρα στις 16:51 μ.μ. με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή, στα 7 χιλιόμετρα νότια της Αττάλειας.

Ακόμη, το εστιακό βάθος σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ήταν στα 11χλμ..

⚠Preliminary info: #earthquake ( #deprem ) about 10 km E of #Alanya ( #Turkey ) 1 min ago (local time 16:50:59)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at: https://t.co/QMSpuj6Z2H https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/ySWzTumjH5

Τέλος, να σημειωθεί ότι το EMSC έχει καταγράψει δεκάδες σεισμούς το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, με τον μεγαλύτερο μέχρι στιγμής σεισμός να είναι τωρινός, στα 4,6 Ρίχτερ.

A 4.5 magnitude earthquake has struck the popular resort city of Alanya, prompting many residents and visitors to evacuate buildings and outdoor cafes in a state of alarm. pic.twitter.com/Cgo9kjRWKS

— 6692 (@XTechPulse) January 3, 2025