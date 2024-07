Ο Kyle Clifford, βετεράνος του βρετανικού στρατού, ο οποίος καταζητούνταν ως το άτομο που σκότωσε με βαλλίστρα τρεις γυναίκες, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (10.07.2024) και μάλιστα βρέθηκε τραυματισμένος, σε ένα έγκλημα που έχει σοκάρει τη Βρετανία λόγω της βαρβαρότητας με την οποία έγινε.

Ο δολοφόνος με τη βαλλίστρα είχε υπηρετήσει στον βρετανικό στρατό

Ο Kyle Clifford, με καταγωγή από το Enfield στο νότιο Λονδίνο, εργαζόταν, όπως μεταδίδει το Sky News, ως security έχοντας υπηρετήσει παλαιότερα για έναν χρόνο στον βρετανικό στρατό, το 2022. Όμως παραιτήθηκε επειδή δεν εντυπωσίασε τους ανωτέρους του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Γυναίκα που μεγάλωσε μαζί του στο Enfield λέει ότι «πάντα έμοιαζε φυσιολογικός και καλό παιδί. Δεν είχε δώσει ποτέ σημάδια ότι είναι περίεργος ή επιθετικός».

Γύρω στις 6.30 μ.μ. της Τρίτης (τοπική ώρα), γείτονες ενός σπιτιού αξίας 800.000 λιρών σε ένα ήσυχο αδιέξοδο στο Μπούσι του Χέρτφορντσαϊρ, άκουσαν διαπεραστικές κραυγές και, αρχικά, λανθασμένα θεώρησαν ότι πρόκειται για τις φωνές κάποιου παιδιού. Αργότερα συνειδητοποίησαν ότι ήταν οι απελπισμένες κραυγές μιας γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια και ερχόταν από το σπίτι όπου η 25χρονη Λουίζ Χαντ, η αδερφή της Χάνα, 28 ετών, και η μητέρα της Κάρολ, 61, έπεφταν στην ενέδρα ενός δολοφόνου με βαλλίστρα.

Αμέσως μετά τις κραυγές κυριάρχησε η σιωπή και ο δράστης τράπηκε σε φυγή ωστόσο η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και ήταν καθ’οδόν. Τα θύματα, ήταν η σύζυγος και οι κόρες του σχολιαστή των ιπποδρομιών του BBC, Τζον Χαντ, η φωνή του οποίου είναι γνώριμη σε εκατομμύρια. Σύμφωνα με την Daily Mail, πιστεύεται ότι οι αστυνομικοί μπόρεσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, όταν εντόπισαν τις σορούς και ενώ εκείνος επέστρεφε από τη δουλειά στο γήπεδο του Lingfield Park.

Αν και η αστυνομία και το ασθενοφόρο είχαν σπεύσει στο σπίτι, δεν κατάφεραν να σώσουν τα τρία θύματα που πέθαναν στο σημείο. Ωστόσο, σύντομα οι ντετέκτιβ βρήκαν τα ίχνη ενός υπόπτου χάρη στα πλάνα κάμερας ασφαλείας στα οποία φαινόταν μία φιγούρα να βγαίνει από ένα δρομάκι ακριβώς πίσω από τη σκηνή της δολοφονίας. Ντυμένος στα μαύρα, ο άνδρας καταγράφηκε να απομακρύνεται ήρεμα κρατώντας τη βαλλίστρα που είχε σκεπάσει με ένα λευκό σεντόνι κάτω από το μπράτσο του.

Σε πλάνα κάμερας ασφαλείας ο άντρας φαίνεται να κουβαλάει και μια βαριά τσάντα, όπου η αστυνομία φοβόταν ότι μπορεί να έκρυβε τα όπλα που χρησιμοποίησε για να πραγματοποιήσει τη βάναυση επίθεση. Ο δολοφόνος φαίνεται επίσης να περνά σε απόσταση αναπνοής από μια γειτόνισσα, η οποία στεκόταν μόνη της στο δρόμο της και χάιδευε μια γάτα και φαινόταν ξαφνιασμένη στη θέα ενός άτσαλα κρυμμένου όπλου στις 6.50 μ.μ.

Μέσα σε λίγες ώρες, ένα εθνικό ανθρωποκυνηγητό ήταν σε εξέλιξη για τον πρώην στρατιώτη Κάιλ Κλίφορντ, ο οποίος κατονομάστηκε από την αστυνομία, σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο βήμα. Ο 26χρονος είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στους Dragoon Guards για σύντομο χρονικό διάστημα προτού αποχωρήσει επειδή δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τους ανωτέρους.

Τη στιγμή που οι Αρχές έφτασαν στο σημείο του εγκλήματος μεταφέρει με λεπτομέρειες η Daily Mail επικαλούμενη δηλώσεις γείτονα ο οποίος είπε ότι όταν έφτασαν οι ένοπλοι αστυνομικοί επικράτησε το «απόλυτο χάος». «Ήταν μεταξύ 18.30 και 19.00 και ακουγόταν σαν παιδιά, κάποιος να ουρλιάζει, και μετά ήταν πιο τσιριχτό και είπα, “Αυτό είναι σίγουρα μια γυναίκα που ουρλιάζει”, και μέσα σε 15 λεπτά, ήταν απόλυτο χάος. «Είχαμε ένοπλους αστυνομικούς να τρέχουν κάτω, φωνάζοντας, “Μείνε στο σπίτι”… μας έκλεισαν και βασικά μας έβαλαν σε lockdown». Οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώθηκαν κυρίως χθες στο Hertfordshire και στο Βόρειο Λονδίνο, επειδή η αστυνομία δεν πίστευε ότι ο ύποπτος είχε τον χρόνο να απομακρυνθεί περισσότερο.

Αστυνομικοί έλεγχαν επιβάτες στο σιδηροδρομικό σταθμό Victoria του Λονδίνου. Αργότερα, σχολεία τέθηκαν σε lockdown όταν ένοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι του υπόπτου στο Ένφιλντ, στο Βόρειο Λονδίνο, περίπου 14 μίλια από τον τόπο του εγκλήματος. «Είχαν αποκλείσει το δρόμο και οδήγησαν τους ανθρώπους μακριά από το σπίτι στο οποίο πήγαιναν. Φορούσαν τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό, όπλα, ασπίδες και κράνη – το είδος που θα περίμενε κανείς να δει σε ταραχές».

Δεκάδες αστυνομικοί από την Σκότλαντ Γιαρντ και το Χέρτφορντσαϊρ πλημμύρισαν την περιοχή λίγη ώρα αργότερα αφού βρήκαν το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο του Κλίφορντ. Αλλά μέσα σε λίγες ώρες, το κυνήγι είχε μεταφερθεί σε ένα κοντινό νεκροταφείο, μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια.

Ο πρώην φρουρός ασφαλείας βρέθηκε τελικά στο νεκροταφείο Lavender Hill λίγο μετά τις 4.30 μ.μ. αφού φαινομενικά αυτοπυροβολήθηκε με τη βαλλίστρα. Ένοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν το νεκροταφείο, και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο. «Είδα περίπου δέκα αξιωματικούς να μπαίνουν μέσα. Ανησύχησα αρκετά γιατί ήταν οπλισμένοι και ήταν σκυλιά μαζί τους», είπε μάρτυρας. Περίπου 20 λεπτά αργότερα ο Κλίφορντ απομακρύνθηκε με φορείο από το σημείο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου.

Η σχέση της Λουίζ με το Κλίφορντ και οι πληροφορίες για τον «δύσκολο» χωρισμό

Χθες γείτονες αποκάλυψαν ότι ο Κλίφορντ είχε σχέση με τη μικρότερη κόρη των Χαντ, Λουίζ, αλλά τον χώρισε πριν από μια εβδομάδα. Ο χωρισμός τους λέγεται ότι την αναστάτωσε τόσο πολύ που πρόσφατα έπεσε με το αυτοκίνητό της σε έναν στύλο έξω από το σπίτι της οικογένειας.

Louise Hunt was murdered yesterday by her abusive ex boyfriend alongside her sister Hannah and mother Carol. They were tied up and murdered by scumbag Kyle Clifford because he couldn’t deal with being broken up with. R.I.P

This was her final Retweet. #DomesticAbuse pic.twitter.com/G7CAzdTgBp

— ☁️ (@RudyRaeee) July 11, 2024