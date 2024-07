Ο καθεδρικός ναός είναι ιδιαιτέρως γνωστός επειδή έχει αποτυπωθεί σε πολλά έργα του Γάλλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Κλοντ Μονέ.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά από τον σταθμό BFM φαίνεται μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από τον γοτθικό ναό και ανθρώπους στους δρόμους να κοιτούν ψηλά έντρομοι. Η σκηνή αυτή θύμισε την καταστροφική πυρκαγιά στον καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων το 2019, που επίσης ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης.

Το βέλος του ναού περιβάλλεται από σκαλωσιές και είναι καλυμμένο εδώ και εβδομάδες.

Ο νομάρχης της περιοχής δήλωσε ότι ο ναός έχει εκκενωθεί και πως στο σημείο βρίσκονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ούτε σαφής εικόνα για την έκταση των ζημιών.

BREAKING:

A fire has erupted in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen.

It’s one of France’s most beautiful and important cathedrals.

Work started on it in 1080 and it was finished around 1200.

pic.twitter.com/MG8RDb3Rij

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2024