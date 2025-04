Γάζα: Απειλείται και πάλι από λιμό - Κλειστές όλες οι αρτοβιομηχανίες

χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Palestinian children carry pots as they queue to receive food cooked by a charity kitchen, amid shortages in food supplies, as the conflict between Israel and Hamas continues, in Rafah in the southern Gaza Strip December 14, 2023. REUTERS/Saleh Salem/File Photo