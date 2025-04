Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η 42χρονη σήμερα συγγραφέας μιλάει ανοιχτά για τα δύσκολα πρώτα της χρόνια στο βιβλίο με τίτλο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road». Το βιβλίο αποτελεί έναν προσωπικό απολογισμό και μια προσπάθεια κατανόησης της σύνθετης και βασανισμένης ζωής της εκλιπούσας μητέρας της, η οποία είχε ξεκινήσει καριέρα ως ηθοποιός με το όνομα Σαμάνθα Λούις και πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 2002, σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Η Ελίζαμπεθ Άνν Χανκς περιγράφει ένα οδικό ταξίδι έξι μηνών που πραγματοποίησε το 2019 κατά μήκος του Interstate 10, από το Λος Άντζελες έως την Palatka στη Φλόριντα – την πόλη όπου έζησε η μητέρα της. Μέσα από αυτό το ταξίδι, η συγγραφέας επιχειρεί να συνδέσει τις δικές της αναμνήσεις με τη ζωή της μητέρας της.

Σε αποσπάσματα του βιβλίου που έχουν ήδη δημοσιευτεί, η Ελίζαμπεθ Άνν αποκαλύπτει ότι η Σούζαν Ντίλινγχαμ κακοποιούσε σωματικά την ίδια και τον αδερφό της, γνωστό ηθοποιό Κόλιν Χανκς, ενώ τους παραμελούσε συστηματικά κατά τη διάρκεια των εννέα ετών που έζησαν μαζί στο Σακραμέντο μετά τον χωρισμό των γονιών τους το 1985.

«Είμαι παιδί από τον πρώτο (μη διάσημο) γάμο», γράφει χαρακτηριστικά σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο People. «Οι μοναδικές αναμνήσεις που έχω από τους γονείς μου μαζί είναι στην αποφοίτηση του Κόλιν και στη δική μου. Έχω μόνο μία φωτογραφία όπου στέκομαι ανάμεσά τους – σε αυτήν, η καλύτερη περούκα της μητέρας μου είναι λίγο στραβή».

Η Ελίζαμπεθ Άνν περιγράφει την περίοδο στο Σακραμέντο ως «γεμάτη σύγχυση, βία και στέρηση», παρά τις σπάνιες στιγμές αγάπης. Θυμάται ένα σπίτι που σταδιακά άρχισε να παραμελείται, με έναν κήπο γεμάτο ακαθαρσίες και ένα σπίτι που μύριζε διαρκώς καπνό, ενώ το ψυγείο ήταν συχνά άδειο ή γεμάτο χαλασμένα τρόφιμα. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν η συναισθηματική κακοποίηση μετατράπηκε σε σωματική, οδηγώντας την Ελίζαμπεθ Άνν να μετακομίσει στο Λος Άντζελες και να ζήσει με τον πατέρα της, τη θετή της μητέρα Ρίτα Γουίλσον και τα ετεροθαλή αδέλφια της.

Οι αποκαλύψεις της Ελίζαμπεθ Άνν αναμένεται να προκαλέσουν αίσθηση και να ρίξουν νέο φως στην προσωπική ζωή του Τομ Χανκς και στην ταραγμένη ιστορία της πρώτης του οικογένειας. Το βιβλίο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου και ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.