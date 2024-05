Ενώ, αρχικά, βρετανικά και αμερικανικά δίκτυα ανέφεραν πως ο αγνοούμενος Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (18/5/2024) σε περιοχή του Μαλιμπού, ήταν ο πατριός της Τατιάνα Μπλάτνικ, τώρα λένε ότι πρόκειται για τον γιο του, δηλαδή τον ετεροθαλή αδερφό της, ο οποίος έχει ίδιο όνομα με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με το CBS και το ABC7, ο 53χρονος Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ είναι ο γιος του δεύτερου συζύγου της μητέρας της Τατιάνας Μπλάτνικ. Μάλιστα, το ABC7 αναφέρει ότι το γραφείο του σερίφη λέει πως ο πατέρας του αγνοούμενου έχει δεσμούς με τους Γλίξμπουργκ. Το CBS προσθέτει επίσης πως ζήτησε μια δήλωση από την Τατιάνα Μπλάτνικ, ωστόσο, δεν έχει απαντήσει ακόμα.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του σερίφη αναφέρει πως ο 53χρονος Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ εθεάθη για τελευταία φορά περίπου στη 1:10 π.μ. του Σαββάτου στο τετράγωνο 6000 της οδού Murphy Way. Περιγράφεται ως λευκός άνδρας, ύψους 1,78 μ. και βάρους 75 κιλών, με γκρίζα μαλλιά, πράσινα μάτια και ένα τατουάζ στο πάνω μέρος του μηρού του. Τελευταία φορά που εθεάθη φορούσε μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι και ήταν ξυπόλητος.

«Υπάρχει ανησυχία για την ευημερία του κ. Brillemboug», δήλωσε το τμήμα του σερίφη.

Detectives need your help locating missing person Attilio Brillembourg. To provide info anonymously, call LA Crime Stoppers 800-222-8477, smartphone:”P3Tips” App or by website: https://t.co/EolYt2qufe@acornnewspaper@TheMalibuTimes@991KBU@CityMalibu pic.twitter.com/uGIUmKFZmx

— LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) May 19, 2024