«Οι δυνάμεις μας θα διεξάγουν στοχευμένες επιχειρήσεις ακριβείας σε συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας, εναντίον των ανδρών που παραμένουν πιστοί στο παλαιό καθεστώς και πρόδωσαν τις δυνάμεις και τους συμπατριώτες μας στην πόλη Καρντάχα» μετέδωσε το πρακτορείο Sana, επικαλούμενο μια πηγή του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δυνάμεις ασφαλείας «εκτέλεσαν» σήμερα 69 μέλη της μειονότητας των Αλαουιτών, από την οποία προέρχεται και ο πρώην πρόεδρος Άσαντ. Οι αρχές έστειλαν ενισχύσεις και ξεκίνησαν εκτεταμένες επιχειρήσεις στο δυτικό τμήμα της Συρίας, μετά τις άνευ προηγουμένου συγκρούσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 147 ανθρώπους από χθες Πέμπτη.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας παρατάθηκε μέχρι το Σάββατο στις παράκτιες περιοχές της Λαττάκειας, το προπύργιο Αλαουιτών, καθώς και στην Ταρτούς, λίγο νοτιότερα.

The Alawites in Syria are being subjected to a real genocide, men, women and children are being killed based on their identity, and this should not happen.

This is what they want to do with the Yazidis, the Druze, the Christians, and Israel is the only one they cannot confront. pic.twitter.com/1t3Us7UCCZ

— Melina☀️Yazidis (@pmg2e5jg) March 7, 2025