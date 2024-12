«Είναι πιθανό η Τεχεράνη να χρειαστεί να στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, πυραύλους και drones στη Συρία (…) Η Τεχεράνη έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτικών της συμβούλων στη Συρία και να αναπτύξει δυνάμεις» εκεί, πρόσθεσε ο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Τώρα η Τεχεράνη προσφέρει δορυφορική και πληροφοριακή υποστήριξη στη Συρία», κατέληξε ο ίδιος. Στο μεταξύ το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ έστειλε έναν μικρό αριθμό «δυνάμεων εποπτείας» από τον Λίβανο στη Συρία στη διάρκεια της νύκτας για να συνδράμουν τις συριακές δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να εμποδίσουν τους αντάρτες να καταλάβουν τη Χομς, δήλωσαν δύο πηγές από τις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύρος αξιωματικός του στρατού και δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι που πρόσκεινται στην Τεχεράνη επεσήμαναν μιλώντας στο Reuters ότι επίλεκτες δυνάμεις της Χεζμπολάχ πέρασαν τα σύνορα με τη Συρία στη διάρκεια της νύκτας και αναπτύχθηκαν στη Χομς.

Το σενάριο μίας δραματικής αλλαγής στην ισορροπία δυνάμεων στη Συρία προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Οι τζιχαντιστές αντάρτες προελαύνουν αήττητοι και με εντυπωσιακή ταχύτητα προς τη Δαμασκό, καταλαμβάνοντας πόλεις στρατηγικής σημασίας και διαμηνύοντας ότι στόχος είναι η ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ. Ο συριακός στρατός εγκαταλείπει τα μέτωπα του πολέμου και υποχωρεί πυροδοτώντας τον προβληματισμό για την ικανότητα αντίδρασης της κυβέρνησης της Δαμασκού.

Αντάρτες της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ βρίσκονται στις παρυφές της Χομς, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης στη Συρία και μόλις 180 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό. Οι ολονύκτιοι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη γέφυρα Ραστάν, προς τη Χομς, δεν ανέκοψαν την πορεία τους, συνεχίζουν την προέλασή τους μετά την πανηγυρική κατάληψη της Χάμα.

Αντάρτες πυροβολούσαν στον αέρα, γκρέμισαν το άγαλμα του Σύρου προέδρου, έβαλαν φωτιά στο γιγάντιο πορτρέτο του κρεμασμένο σε δημοτικό κτίριο. «Η χαρά μας είναι η χαρά των αμάχων, συνεχίζουμε για τη Δαμασκό, Θεού θέλοντος», δήλωσε ένας από τους αντάρτες. Κάποιοι κάτοικοι της Χαμά βγήκαν στους δρόμους για να επευφημήσουν τους αντάρτες.

Όπως δήλωσε ο Μοχάμεντ Σαμπαχίι, κάτοικος της Χάμα: «Περιμέναμε αυτήν την ημέρα για πολύ καιρό. Φοβόμασταν να βγούμε έξω τη νύχτα και μας στέρησαν τα δικαιώματά μας».

Οι αντάρτες υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν στρατιωτικό αεροδρόμιο έξω από τη Χάμα και ότι απελευθέρωσαν κρατούμενους από τη φυλακή της πόλης. Έπειτα από πέντε ημέρες πολιορκίας οι δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ υποχωρούν, διαβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ανασύνταξη.

Ο Υπουργός Άμυνας της Συρίας, Αλί Μαχμούντ Αμπάς, ανέφερε πως: «Είναι ένα προσωρινό μέτρο τακτικής. Οι δυνάμεις μας παραμένουν αναπτυγμένες γύρω από την πόλη της Χάμα, πλήρως προετοιμασμένες και έτοιμες να εκτελέσουν τα εθνικά και συνταγματικά τους καθήκοντα».

Μιλώντας στο CNN, ο Αμπού Μοχάμαντ Αλ Τζολανί, αρχηγός της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ διαμηνύει ότι στόχος είναι η ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ».

Οι σπόροι της ήττας του καθεστώτος βρίσκονταν σε αυτό. Είναι νεκρό εδώ και καιρό. Παρόλα αυτά, οι Ιρανοί επιχείρησαν να αναβιώσουν το καθεστώς, να κερδίσουν χρόνο, και αργότερα το στήριξαν οι Ρώσοι.

Νοτιότερα, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Χομς, ειδικά μέλη της κοινότητας των αλεβιτών, στην οποία ανήκει κι ο πρόεδρος Άσαντ, εγκατέλειπαν την πόλη υπό το φόβο της προέλασης των ανταρτών.

Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για 115.000 εκτοπισμένους σε μια εβδομάδα.

Καταιγιστικές είναι την ίδια ώρα οι εξελίξεις και στην ανατολική Συρία, με τις κυβερνητικές δυνάμεις να αποσύρονται από την πόλη Ντέιρ Ελ Ζορ κατευθυνόμενες κεντρικά, ενώ σύμφωνα με τις κουρδικές δυνάμεις οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους έχουν ανακαταλάβει εδάφη στην περιοχή.

Η ανησυχία εντείνεται και από τις σημερινές δηλώσεις του ηγέτη των συροκουρδικών δυνάμεων σχετικά με την ανασύνταξη δυνάμεων της ISIS που εκμεταλλευόμενες την ευρύτερη αναταραχή κατέλαβαν εδάφη στην περιοχή. Οι εξελίξεις στη Συρία προκαλούν την έντονη ανησυχία και του Νετανιάχου, ο οποίος βλέπει τους ισλαμιστές να φτάνουν μέχρι το Ισραήλ αν καταρρεύσει ο συριακός στρατός.

Η ταχύτητα των εξελίξεων στη Συρία έχει σημάνει συναγερμό σε όλους παίκτες της αυτής της περίπλοκης σύγκρουσης. Μέσα σε λίγες ώρες οι αντάρτες έφτασαν από τη Χάμα στα περίχωρα της Χομς και σύμφωνα με πληροφορίες του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα κυβερνητικά στρατεύματα αποσύρονται τώρα και από αυτήν τη ζωτικής σημασίας πόλη.

This is roughly where we stand in Syria.

I send my best wishes to the Syria government and the Kurds in the north east to fight back against the Turks/ISIS coalition to prevent another caliphate. pic.twitter.com/qhYTna6RzX

— Paul Golding (@GoldingBF) December 6, 2024