Η ευφορία στη χώρα μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις του Σαββατοκύριακου είναι έκδηλη. Τεράστια είναι και τα κονβόι των αυτοκινήτων που επιστρέφουν στη Δαμασκό.

Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στη συνοικία Μπαρζέχ, στο βόρειο τμήμα της Δαμασκού, όπου βρίσκεται υπηρεσία του Συριακού Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο κατοίκους της πρωτεύουσας της Συρίας.

Σε βάρος του ερευνητικού κέντρου είχαν επιβληθεί κυρώσεις για τις σχέσεις του με την ανάπτυξη χημικών όπλων επί του καθεστώτος Άσαντ.

The IDF is continuing its campaign of systemic degradation of Syria’s military capabilities. Israel just hit a research facility in Damascus, believed to be focused on chemical weapons. pic.twitter.com/8S0mPNv5HE

