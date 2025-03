Στη συνέχεια, στην διάσκεψη έφτασαν ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και οι πρωθυπουργοί Σουηδίας και Τσεχίας, Ουλφ Κρίστερσον και Πετρ Φιάλα.

Παράλληλα, λίγο πριν τις 15:30 μ.μ. στον χώρο έφτασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ακολούθησαν ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Οι αφίξεις συνεχίστηκαν με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ντικ Σουφ και τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Από τους τελευταίους στον χώρο της Συνόδου έφτασαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Τον Γάλλο πρόεδρο και τους άλλους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

«Ελπίζω να ξέρετε ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ είμαστε στο πλευρό σας και στο πλευρό του Ουκρανικού λαού για όσο χρειαστεί» είπε ο Στάρμερ στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι που δίνει το παρών στην κρίσιμη Σύνοδο για την Ουκρανία.

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα γιατί αυτή είναι μια μοναδική στιγμή για την ασφάλεια της Ευρώπης και πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε», δήλωσε ο Στάρμερ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί σε μια πρόκληση που κάθε γενιά συναντά μια φορά.

Η εξεύρεση μιας σωστής λύσης για την Ουκρανία είναι «είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια κάθε χώρας εδώ και πολλών άλλων επίσης», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Στάρμερ προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εντείνουν τις αμυντικές τους προσπάθειες όχι μόνο για να βοηθήσουν στη διασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία αλλά και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την ήπειρο.

