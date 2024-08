Σύμφωνα με την DailyMail, ακούστηκαν «εκρήξεις», ενώ βίντεο δείχνουν μαύρο καπνό να σκεπάζει την περιοχή.

Γρήγορα, όπως αναφέρει η Daily Mail, επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για γύρισμα ταινίας. Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής δεν γνώριζαν τι συνέβαινε και τρομοκρατήθηκαν.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε σε αποθήκες στο Άιλ οφ Ντογκς, στην άλλη όχθη του Τάμεση, απέναντι από το στάδιο.

Εν τω μεταξύ και η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Λονδίνο επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για προγραμματισμένο γεγονός από το οποίο δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για το κοινό.