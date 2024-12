Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Νότια Κορέα καθώς ο πρόεδρος Γιουν Σουκ-Γέολ, κήρυξε σήμερα στρατιωτικό νόμο σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμα επικαλούμενος προβλήματα στη διακυβέρνηση της χώρας λόγω ενεργειών της αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ κήρυξε στρατιωτικό νόμο, με ένα διάγγελμα που δεν είχε προαναγγελθεί και το οποίο μεταδόθηκε απευθείας από το τηλεοπτικό κανάλι YTN, λέγοντας ότι θέλει να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις». Ο πρόεδρος δεν επικαλέστηκε κάποια συγκεκριμένη απειλή από τη Βόρεια Κορέα, που είναι πυρηνική δύναμη, αλλά επικεντρώθηκε στους εγχώριους πολιτικούς αντιπάλους του.

Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση προκάλεσε σοκ στη χώρα, η οποία θεωρείται δημοκρατική από τη δεκαετία του 1980 αλλά στο παρελθόν έχει γνωρίσει μια σειρά αυταρχικών διακυβερνήσεων. Το κορεατικό γουόν υποχώρησε ραγδαία έναντι του δολαρίου.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση Μπάιντεν είναι σε επικοινωνία με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ο Γουν είπε ότι δεν είχε άλλη επιλογή παρά μόνο να προσφύγει σε αυτό το μέτρο προκειμένου να εγγυηθεί τη συνταγματική τάξη. Ισχυρίστηκε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν θέσει σε ομηρία την κοινοβουλευτική διαδικασία με σκοπό να βυθίσουν τη χώρα σε κρίση.

NEW: South Korean President Yoon Suk Yeol declares emergency martial law, accusing the opposition party of “sympathizing with North Korea and of anti-state activities.” (CNN)

