«Έχουμε 30 τουρίστες τραυματίες, όλοι διακομίστηκαν» στην Κούσκο, την πρωτεύουσα της επαρχίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας.

Αρχικά, η αστυνομία και χωρικοί βοήθησαν τραυματίες και τους μετέφεραν σε κέντρο υγείας της περιοχής Μάτσου Πίτσου/Άγουας Καλιέντες.

Το ατύχημα έγινε όταν ο οδηγός του λεωφορείου, κατεβαίνοντας δύσκολο δρόμο με πολλές στροφές που συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο με την κοντινή πόλη Άγουας Καλιέντες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, που έπεσε σε κατωφέρεια και κατέληξε 15 μέτρα πιο κάτω.

Adventurous transportation after the bus accident in Machu Picchu, Peru, on Monday, September 16.

I could have ended up on that bus myself if we had returned just a few minutes earlier with our tour.

The train on which I then continued my journey was carrying several injured… pic.twitter.com/fvfqiJx5hu

— Markus Haintz (@Haintz_MediaLaw) September 17, 2024