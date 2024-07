Η βραζιλιάνικη αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια αγώνα μεταξύ της Γκρέμιο Ανάπολις και της Σέντρο Οέστε.

Η Centro Oeste κέρδισε τον αγώνα με 2-1 πριν συμβεί μια συμπλοκή μετά την ολοκλήρωση της λήξης, σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη εφημερίδα Globo.

Ένας αστυνομικός εντοπίστηκε να πυροβολεί με σφαίρα από καουτσούκ τον τερματοφύλακα της Γκρέμιο Ανάπολις Ραμόν Σόουζα μετά τη συμπλοκή.

Ο Σόουζα εθεάθη να απομακρύνεται κουτσαίνοντας μετά το σοκαριστικό περιστατικό, με τον σύλλογό του να επιβεβαιώνει ότι είχε λάβει θεραπεία μετά από πυροβολισμό στο πόδι.

