Ο αγώνας οργανώθηκε από την εταιρεία Real Xtreme Fighting (RXF) και περιλάμβανε τρεις μοντέλα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων η Alicia Bonita, σταρ του OnlyFans.

Η δημιουργός X-rated περιεχομένου, μαζί με τις influencers Denisa Costea και Maria Adriana, φορούσαν λευκά και χόρευαν για τις κάμερες πριν μπουν στο κλουβί.

Η μάχη, που οργανώθηκε από την εταιρεία RXF, είχε ως αντιπάλους τους Costica Prisecaru και Sebastian Rechinu. Οι γυναίκες φορούσαν προστατευτικά κράνη, ενώ οι άντρες όχι.

Κανένας από τους μαχητές δεν συγκρατήθηκε!



Μία από αυτές τις κλωτσιές βρήκε με δύναμη την κοιλιά της Adriana, η οποία αργότερα ανάρτησε μία προκλητική δήλωση στο Instagram.

«Η διαφορά είναι ότι εγώ έμεινα όρθια. Μην υποτιμάτε τις γυναίκες πια και μην τις υποτιμάτε μόνο και μόνο επειδή είστε άντρες. Δεν έχετε τίποτα παραπάνω.»

Η αναμέτρηση κερδήθηκε με τον Prisecaru και τον Rechinu να επικρατούν.

Ωστόσο, η Adriana αρνήθηκε να δεχτεί ότι ο αγώνας είχε τελειώσει και χρειάστηκε να την περιορίσουν οι φύλακες ασφαλείας, αφού προσπάθησε να επιτεθεί στον Rechinu την ώρα που το ανδρικό δίδυμο γιόρταζε τη νίκη τους.

2 men vs. 3 Instagram models

How is this legal pic.twitter.com/4u7idOvZzf

— Happy Punch (@HappyPunch) February 19, 2025