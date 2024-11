Ο Marius Borg Høiby, 27 ετών, ο οποίος είναι γιος της πριγκίπισσας Mette Marit και θετός γιος του πρίγκιπα Haakon, διαδόχου του θρόνου της Νορβηγίας, είναι ύποπτος για επίθεση σε μια γυναίκα τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε μια ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου, η αστυνομία είπε ότι ο Høiby συνελήφθη ως ύποπτος για παραβίαση του ποινικού κώδικα «που αφορά σεξουαλική επαφή με κάποιον που είναι αναίσθητος ή για άλλους λόγους ανίκανος να αντισταθεί στην πράξη».

«Αυτό που μπορεί να πει η αστυνομία για τον βιασμό είναι ότι αφορά σεξουαλική πράξη χωρίς επαφή. Το θύμα λέγεται ότι δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην πράξη», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Norway’s royal drama: Marius Borg Høiby, son of a convicted drug dealer and grandson of a felon, keeps the family legacy alive. Did King Harald forget the background check before the royal wedding, or was love just blind and deaf? https://t.co/vOKySpeZZt pic.twitter.com/eYeLP1EEnQ

— Johan Lindén (@LindenJohan) November 21, 2024