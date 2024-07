Σ’ ένα επεισόδιο του podcast «Let’s Be Clear», η ίδια αποκάλυψε την επιθυμία της, σχετικά με τον τρόπο που θέλει να γίνει η κηδεία της. Μιλώντας με τον στενό της φίλο, Κρις Κορτάτσο, ο οποίος είναι και ο εκτελεστής της διαθήκης της, η ηθοποιός είχε δηλώσει: «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζω ότι θα εμφανιστούν και δεν τους θέλω εκεί», προσθέτοντας ότι περιμένει η κηδεία της να είναι «μια γιορτή αγάπης». Η Σάνεν Ντόχερτι είχε προσθέσει: «Έχω στιγμές που τα νιώθω όλα αυτά και εύχομαι κάτι διαφορετικό με τη ζωή μου, αλλά πάντα πρέπει να κοιτάζω την άλλη πλευρά και να λέω: “Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσες να αντιμετωπίσεις; Και θα είχε τόσο αντίκτυπο και νόημα όσο αυτό; Προφανώς, το μεγαλύτερό μου θέμα είναι ότι δεν θέλω να πεθάνω πολύ νωρίς, επειδή έχω πολλά να καταφέρω, οπότε αυτό βαραίνει το μυαλό μου».

Οι συμπρωταγωνιστές της Σάνεν Ντόχερτι από τη θρυλική σειρά «Beverly Hills, 90210» θυμούνται την αγαπημένη ηθοποιό με συγκινητικά αφιερώματα, τιμώντας την μετά τον θάνατό της.

Ο Τζέισον Πρίστλεϊ, 54 ετών, έκανε μία ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια της φίλης και συμπρωταγωνίστριάς του, Shannen. «Σοκαρισμένος και λυπημένος που έμαθα για τον θάνατο της φίλης μου Shannen» έγραψε κάτω από μια φωτογραφία των χαρακτήρων τους, Μπράντον και Μπρέντα Γουόλς, από την αποφοίτηση του λυκείου τους. «Ηταν δύναμη της φύσης και θα μου λείψει. Στέλνω αγάπη και φως στην οικογένειά της σε αυτές τις σκοτεινές στιγμές».

Η Γκαμπριέλ Καρτέρις, 63 ετών, που υποδύθηκε την Αντρέα Ζούκερμαν, έγραψε στην ανάρτησή της: «Τόσο νέα, τόσο λυπηρή. Αναπάσου εν ειρήνη, Σάνεν. Ξέρω ότι ο Λουκ είναι εκεί με ανοιχτές αγκάλες για να σε υποδεχτεί». Η Καρτέρις αναφέρθηκε στον πρώην συμπρωταγωνιστή τους, Λούκ Πέρι, που έφυγε από τη ζωή το 2019, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η Ντόχερτι και ο Πέρι παρέμειναν κοντά μετά τη συνεργασία τους στη σειρά.

Ο Μαρκ Εσπινόζα, 64 ετών, που υποδύθηκε τον σύζυγο της Αντρέα, Τζέσι Βάσκεζ, έγραψε: «Άλλη μια μέρα, άλλη μια μεγάλη απώλεια. Πολύ νέα για να αφήσει αυτόν τον κόσμο. Η Σάνεν έπαιζε μια μάγισσα στο “Charmed”, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολεμίστρια και πάλευε σαν μαχήτρια για να ζήσει. Θα είναι πάντα #brendawalsh για μένα και θα είμαι για πάντα ευγνώμων που οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν σε αυτό το ταξίδι. Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπητή Shannen… οι ουρανοί τη νύχτα είναι πιο φωτεινοί για την παρουσία σου ανάμεσα στα αστέρια. #90210».

Η Κάρολ Πότερ, 76 ετών, που υποδυόταν τη μητέρα της Ντόχερτι στην οθόνη, Σίντι, πρόσθεσε: «Σοκαρισμένη και θλιμμένη από την είδηση του θανάτου της Σάνεν Ντόχερτι. Τι ταξίδι έχει διανύσει! Έφυγε πολύ νωρίς. Καθ’ όλη τη διάρκεια, έμεινε πιστή στον εαυτό της και μας έδωσε ένα παράδειγμα θάρρους και επιμονής αντιμετωπίζοντας τον ίδιο της τον θάνατο. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Η 53χρονη πάλευε με τον καρκίνο του μαστού από το 2015, ο οποίος επεκτάθηκε στους λεμφαδένες. Την είδηση έκανε γνωστή δημοσιογράφος του People. Όπως λέει σε δήλωσή της, η ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες της στιγμές, περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια», επιβεβαίωσε η δημοσιογράφος Leslie Sloane, σε μια αποκλειστική δήλωση, την Κυριακή 14 Ιουλίου.

«Η αφοσιωμένη κόρη, η αδερφή, η θεία και η φίλη ήταν περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της καθώς και από τον σκύλο της, τον Bowie. Η οικογένεια ζητά την ιδιωτικότητά τους αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν να θρηνήσουν με ειρήνη», συνέχισε.

