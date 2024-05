Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα, κατά την διάρκεια της συνάντησής του με τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι περισσότερα από 1.000 μέλη της Χαμάς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Τουρκίας, καθώς επανέλαβε τη θέση του ότι πρόκειται για «κίνημα αντίστασης» και όχι για τρομοκράτες.

Η συγκεκριμένη δήλωση έχει κοινοποιηθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ισραηλινό και διεθνή Τύπο. Μάλιστα, ένας Τούρκος αξιωματούχος έσπευσε να συμμαζέψει την προκλητική δήλωση του Τούρκου προέδρου και δήλωσε ότι ο Ερντογάν έκανε λάθος εκ παραδρομής και αναφέρονταν σε κατοίκους της Γάζας γενικότερα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Ισραηλινής Jerusalem Post, o Eρντογάν είπε: «Αν αποκαλέσετε τη Χαμάς “τρομοκρατική οργάνωση”, αυτό να μας λυπεί», απαντώντας στον Έλληνα πρωθυπουργό , αφού ο Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στη Χαμάς ως τέτοια.

Στη συνέχεια το Ισραηλινό μέσο παραθέτει την εξής δήλωση του Τούρκου προέδρου: «Δεν θεωρούμε τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση… Περισσότερα από 1.000 μέλη της Χαμάς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας μας».

Ένας Τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε αργότερα ότι ο Ερντογάν εννοούσε γενικά τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα που διοικείται από τη Χαμάς και όχι μέλη της Χαμάς.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε λάθος, εννοούσε ότι 1.000 κάτοικοι της Γάζας βρίσκονται υπό θεραπεία, όχι μέλη της Χαμάς», δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος.

