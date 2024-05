Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 20 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα στα νερά του ποταμού Μόικα.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το 112 δείχνει από την κάμερα εντός του λεωφορείου την προσπάθεια του οδηγού να ανακτήσει τον έλεγχο του οχήματος πριν πέσει από τη γέφυρα.

🚨#UPDATE: 112 has published a video from cameras from inside of the bus that fell off a bridge and plunged into a river in St. Petersburg, Russia. The driver is seen trying to steer, but cannot control the car. The recording gets interrupted when the car falls into the river.… pic.twitter.com/s26nYz4zhE — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) May 10, 2024

Οδηγός του λεωφορείου ήταν ένας 44χρονος με καταγωγή από το Τατζικιστάν ο οποίος συνελήφθη και ανακρίνεται. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας βλάβης στο σύστημα πέδησης. Σύμφωνα ωστόσο, με τη σύζυγο του οδηγού, ονόματι Ρακχματσόχ Κουρμπόνοφ, ο 44χρονος δούλευε 20 ώρες χωρίς ανάπαυση και γύρισε στο σπίτι στις 2 τα ξημερώματα, ενώ έπρεπε να ξυπνήσει στις 7.30 το πρωί για να επιστρέψει στη δουλειά.

In St. Petersburg, a bus with passengers fell off a bridge into a river The bus driver was detained and a criminal case was opened, the Russian media reported. According to preliminary data, 1 person died, two more are trying to save. A total of 8 people were taken out of the… pic.twitter.com/8XKiwlG85R — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2024

7 people killed as a bus fell into a river in St. Petersburg, Russia pic.twitter.com/3ssfGz8t49 — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) May 10, 2024

