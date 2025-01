Τη 15η Δεκεμβρίου, δύο ρωσικά τάνκερ, το Volgoneft-212 και το Volgoneft-239, βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια καταιγίδας στο Στενό του Κερτς, μεταξύ της Ρωσίας και της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014. Τα πλοία μετέφεραν 9.200 τόνους μαζούτ, εκ των οποίων περίπου το 40% θα μπορούσε να έχει καταλήξει στη θάλασσα.

«Έχουμε καταγράψει 61 νεκρά κήτη, εκ των οποίων 32 μετά τη 15η Δεκεμβρίου, ο θάνατος των οποίων πολύ πιθανόν συνδέεται με την πετρελαιοκηλίδα», ανέφερε η ρωσική ΜΚΟ “Delpha” στο Telegram, κάνοντας λόγο για «έναν αυξημένο αριθμό».

