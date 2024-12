«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο Alania Mall», στη Βλαντικαφκάζ, την κυριότερη πόλη αυτής της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου, ανέφερε μέσω Telegram ο Σεργκέι Μενγιάλο, επικεφαλής των τοπικών αρχών. «Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της», συνέχισε, διευκρινίζοντας πως ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με Ρώσους χρήστες του Telegram, η πυρκαγιά ξέσπασε προτού ανοίξει το εμπορικό κέντρο. Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ρωσικά ΜΜΕ εικονίζει πυκνό λευκό καπνό να αναδίδεται από το τετραώροφο εμπορικό κέντρο.

A gas explosion in a shopping mall in Vladikavkaz, the capital of the Republic of #North_Ossetia in southern Russia, killed a woman and injured three people.#Alania_Mall#Vladikavkaz #Russian pic.twitter.com/xliRDJOfR1

