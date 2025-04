Ονομάζεται Χασάν Τασκάν, είναι 21 ετών φοιτητής και influencer. Έχει περισσότερους από 120.000 ακόλουθους στο Instagram και αδυναμία στα cosplay, δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί φορώντας στολή στους δρόμους.

Ο Χασάν Τασκάν υποστήριξε πως σκοπός του ήταν να κάνει τον κόσμο να γελάσει και επέλεξε το γνωστό πόκεμον γιατί είναι παγκόσμιο σύμβολο και με αυτό τον τρόπο θεώρησε μπορεί να περάσει πιο εύκολα το μήνυμά του.

Pikachu became the viral symbol of resistance during the anti-Erdoğan protest in Turkey! RUN PIKACHU RUN!!!!pic.twitter.com/HE8WOccw7F

