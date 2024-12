Ο υπουργός Ενέργειας Γερμανός Γκαλούσενκο δήλωσε το πρωί της Τετάρτης πως «ο εχθρός πραγματοποιεί και πάλι μαζική επίθεση στο ενεργειακό σύστημα».

Αναφέρθηκε επίσης ότι έχουν τεθεί περιορισμοί στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για να αντιμετωπιστούν τα πλήγματα, ενώ πολλές εκρήξεις συγκλόνισαν το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε επίσης πυρκαγιά και ζημιές σε ένα σπίτι.

Η πόλη Ντνίπρο φέρεται επίσης να δέχθηκε επίθεση.

Ο Γκαλούσενκο δήλωσε επίσης ότι μόλις το επιτρέψει η κατάσταση, οι εταιρείες ενέργειας θα αξιολογήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν και κάλεσε τον κόσμο να περιμένει περαιτέρω ανακοινώσεις και προειδοποιεί: «Όσο διαρκεί ο κίνδυνος μείνετε σε καταφύγια».

Ενώ πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα ξυπνήσουν σε μια ειρηνική και χαρούμενη ημέρα που θα περάσουν με την οικογένειά τους, για τους Ουκρανούς το πρωινό των Χριστουγέννων ξεκίνησε πολύ διαφορετικά: σειρήνες, εκρήξεις και καταστροφή.

Καθώς η Ρωσία εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές σε όλη την Ουκρανία το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων, οι πολίτες στο Κίεβο, έχουν βρει καταφύγιο σε σταθμούς του μετρό. Τις τελευταίες ώρες η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για «εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» που κατευθύνονται προς το Κίεβο από τα βορειοανατολικά.

There was a powerful missile strike on Lgov in the Kursk region

In the morning, there was a “fly-in” on the building of a sugar factory, where, according to the Ukrainian media, there was a location of the Russian military. pic.twitter.com/68Ltkl9CSU

