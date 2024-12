Κίνα: Άνοιξαν οι πύλες της Διεθνούς Έκθεσης Γλυπτικής στο Χιόνι και στον Πάγο της Χαρμπίν [εικόνες]

χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

This photo taken on December 21, 2024 shows an aerial view of people visiting the Harbin Ice and Snow World Festival in Harbin, northeast China's Heilongjiang province. The 26th edition of the annual festival officially opened on December 21 in Harbin, also known as the "City of Ice". (Photo by AFP) / China OUT