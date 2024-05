Η ισλαμιστική οργάνωση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο επικεφαλής της, Ισμαήλ Χανίγια, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου ότι αποδέχεται την πρότασή τους.

Δεν υπήρχαν άμεσες λεπτομέρειες σχετικά με το τι περιελάμβανε η συμφωνία. Οι δύο χώρες της Μέσης Ανατολής μεσολαβούν στις πολύμηνες συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ για την ανακοίνωση της Χαμάς.

BREAKING: Hamas said in a statement that it had accepted a Gaza ceasefire proposal from Egypt and Qatar https://t.co/EdnKyv4pqk pic.twitter.com/RfuXZm78tu

— Reuters (@Reuters) May 6, 2024