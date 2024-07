Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του Νοεμβρίου, απομακρύνθηκε εσπευσμένα από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας από τη σκηνή προεκλογικής συγκέντρωσης στην πολιτεία Πενσιλβάνια, με μικρή ποσότητα αίματος να διακρίνεται στο δεξιό αυτί και στο πρόσωπό του, έπειτα από εκπυρσοκροτήσεις, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο κ. Τραμπ, που ετοιμαζόταν να αρχίσει την ομιλία του, έπεσε στη σκηνή, προτού συγκεντρωθούν γύρω του για να τον προστατεύσουν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για τη φύλαξη προσωπικοτήτων, τον σηκώσουν και τον συνοδεύσουν στο αυτοκίνητό του. Εκείνος φώναξε κάτι στους οπαδούς του και ύψωσε τη δεξιά του γροθιά, επευφημούμενος από τους συγκεντρωμένους.

Σε οροφή κτιρίου κοντά στη σκηνή διακρίνονταν ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνομίας.

Η στιγμή του πυροβολισμού

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι καλά και υποβάλλεται προληπτικά σε εξετάσεις σε νοσοκομείο μετά τον κατά τα πρώτα στοιχεία επιπόλαιο τραυματισμό του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην πολιτεία Πενσιλβάνια όπου ακούστηκαν πυρά, ανέφερε δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου CNN μέσω X, επικαλούμενος εκπρόσωπο του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έλαβε προκαταρκτική ενημέρωση για το συμβάν σε προεκλογική εκδήλωση του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι μυστικές υπηρεσίες απομακρύνουν τον Ντόναλντ Τραμπ

After being shot, Trump signals to Americans to FIGHT!!!❤️

THAT IS MY PRESIDENT!!! pic.twitter.com/ZcVc68xasr

— Graham Allen (@GrahamAllen_1) July 13, 2024