Στη φωτογραφία, η Κέιτ φαίνεται ευτυχισμένη και χαμογελαστή, ενώ το μήνυμα του Πρίγκιπα Ουίλιαμ εκφράζει την αγάπη και την εκτίμησή του για τη σύζυγό του.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ μοιράστηκε μια νέα φωτογραφία της συζύγου του, Κέιτ, συνοδευόμενη από ένα προσωπικό μήνυμα για τα 43α γενέθλιά της.

Σε ανάρτησή του στο X, έγραψε: “Στην πιο απίστευτη σύζυγο και μητέρα.

Η δύναμη που έχεις δείξει τον τελευταίο χρόνο είναι αξιόλογη. Ο Τζορτζ, η Σαρλότ, ο Λούις και εγώ είμαστε τόσο περήφανοι για εσένα. Χρόνια πολλά, Κάθριν. Σ’ αγαπάμε. W.”

Το μήνυμα περιείχε μια νέα, αδημοσίευτη ασπρόμαυρη φωτογραφία της μελλοντικής βασίλισσας, στην οποία η πριγκίπισσα φορά ένα καρό μαντίλι και χαμογελά ενώ βάζει τα χέρια της στις τσέπες των τζιν της.

To the most incredible wife and mother. The strength you’ve shown over the last year has been remarkable. George, Charlotte, Louis and I are so proud of you. Happy Birthday, Catherine. We love you. W pic.twitter.com/VIW5v2aKlu

