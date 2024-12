Ο απόπλους αλιευτικών και πλοίων τουρισμού από οποιαδήποτε παραλία και από το λιμάνι του Καγιάο επίσης απαγορεύτηκε.

«Ο αριθμός των λιμανιών που έκλεισαν σε όλη την ακτογραμμή έφθασαν τα 91 εξαιτίας της συνέχισης ανώμαλης φουσκοθαλασσιάς ως την 1η Ιανουαρίου 2025», ανέφερε το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (COEN) μέσω X.

A series of freak, 3m-high waves have battered the coast of Peru, damaging fishing boats, forcing businesses along the shore to close, and forcing 30 ports to close.

The waves, affecting the Piura and Tumbes regions, are set to continue until the new year, according to… pic.twitter.com/CetoaobIBg

— Dco Global News (@Dcoglobalnews) December 28, 2024